‘Rüzgârlı Tepe’nin büyük başarısı

Kanal 7’de ilk sezon ve ikinci sezonun başında hafta içi yayınlanan ve sonrasında alınan ani bir kararla 26 Ekim 2024 Cumartesi gününden itibaren hafta sonları ekranlara gelen ‘Rüzgârlı Tepe’ dizisi, büyük bir başarıya imza attı. Dizi, önceki akşam 2. kez ‘Dalya’ diyerek 200. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Başrollerini Cemre Arda ve Gökberk Yıldırım’ın paylaştığı dizi, 2 Ocak 2024’te ekrana yolculuğuna başlamıştı. Dram dolu bir hayattan bilinmez bir aşk hikâyesine uzanan Halil (Gökberk Yıldırım) ve Zeynep’in (Cemre Arda) öyküsünü anlatan dizinin son bölümünde ikilinin Kafkas dansı geceye damga vurdu. Ayrıca gecenin bir başka sürprizi ise yine Gökberk Yıldırım’dan geldi. Oyuncu, ‘Zeynep’im’ türküsünü seslendirerek izleyenleri yorumuyla mest etti. Gökberk Yıldırım ve Cemre Arda, gece boyunca sosyal medyanın da en çok konuştuğu çiftlerin başında geldi.

Hazır yeri gelmişken, ikilinin hayranlarına buradan bende teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü, Gökberk Yıldırım ve Cemre Arda ile ilgili ne yazsam, yazımı her yerde paylaşarak daha çok kitlelere ulaşmasını sağlıyorlar. Ellerine sağlık.

Galatasaray’a Müslüm Gürses sürprizli marş

Süper Lig’de adım adım şampiyonluğa doğru yürüyen ve 5. yıldızına kavuşmak için gün sayan Galatasaray için yeni bir marş hazırlandı.

Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Müslüm Gürses’in Galatasaray’a özel olarak seslendirdiği saklı kayıtlar, Cengiz Erdem ile Tarık İster prodüktörlüğünde ve alternatif müziğin dikkat çeken ismi Zeyysıla’nın ortak projesiyle hayat buldu. Sözleri Ali Mamaraşlı, Zeyysıla, Cengiz Erdem ve Tarık ister’e, müziği Mehmet Aslan’a ait şarkının düzenlemesini de Tarık İster yapmış.

Avrupa Müzik etiketiyle yayınlanan ‘Canım da Sensin Cimbombom (5 Yıldız Aşkına)’ isimli bu marş, sadece bir şarkı değil; Galatasaray tutkusunun, tarihinin ve büyük yürüyüşünün sesi. Marş, tribünlerde, kutlamalarda, zafer anlarında Galatasaraylılar’ın yüreğini titretecek.

Ferzan Özpetek’e bir ödül daha

İtalya’nın en prestijli ve sinema otoritelerinin merakla beklediği 70. David di Donatello Ödülleri sahiplerini buldu.

Usta yönetmen Ferzan Özpetek’in son filmi ‘Diamanti’ (Elmaslar), seyircinin takdiriyle ‘En İyi Seyirci Özel Ödülü’ne layık görüldü. Özpetek, seyirci tarafından ödüllendirilmenin kendisi için çok özel bir anlamı olduğunu ifade etti.

Ferzan Özpetek imzalı ‘Diamanti’ daha önce de İtalya’da Ciak D’Oro’nun töreninde ‘Altın Ödül’e layık görülmüştü.