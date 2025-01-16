RWA blokzinciri ve BAE merkezli gayrimenkul grubu, 1 milyar dolarlık anlaşma imzaladı

2025'in ilk büyük ölçekli stratejik işbirliği anlaşmalarından biri, son yıllarda blokzinciri ekosisteminin en öne çıkan temalarından birine dönüşen gerçek dünya varlıkları (real world assets | RWA) sektöründen geldi. Coingecko verilerine göre piyasa değeri açısından dünyanın en değerli gerçek dünya varlıkları tokenine sahip blokzinciri olan MANTRA, Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük gayrimenkul ve yatırım gruplarından DAMAC Group ile 1 milyar dolarlık anlaşmaya imza attı. Stratejik işbirliği, Ortadoğu’daki gayrimenkul projelerinin tokenleştirme yoluyla blokzincirine taşınmasını ve RWA benimsemesinin artırılmasını amaçlıyor.

RWA teknolojisi, tahviller ve gayrimenkul projeleri gibi gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonla blokzincirine taşınmasını hedefliyor. McKinsey’in iyimser senaryoda 2030’a kadar 4 trilyon dolar büyüklüğe ulaşmasını beklediği gerçek dünya varlıkları sektörü, blokzincirinin sunduğu parçalı yatırım olanağıyla çeşitli varlıklara erişimin ve yatırımın kolaylaştırılması anlamına geliyor.

DAMAC GROUP VARLIKLARI BLOKZİNCİRİNE TAŞINACAK

Anlaşma kapsamında DAMAC Group yönetimi altındaki gayrimenkul ve otel projeleri, veri merkezleri ve diğer kritik sektörlerden çeşitli varlıklar, token tabanlı finansmana açılacak. 1 milyar dolarlık DAMAC Group varlığının MANTRA Chain'e taşınmasını öngören anlaşma, gayrimenkul yatırımcılığındaki geleneksel sınırlamaları aşmayı ve Ortadoğu’nun emlak piyasasındaki yatırım fırsatlarını genişletmeyi amaçlıyor.

Anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerini paylaşan DAMAC Satış ve Geliştirme Genel Müdürü Amira Sajwani, “DAMAC olarak ürün tekliflerimizi geliştirmek için yeni teknolojileri yakından takip ediyoruz. MANTRA ile yaptığımız bu anlaşma, inovasyona ve vizyoner çözümlere olan bağlılığımızın en güncel kanıtı. Varlıklarımızın tokenleştirilmesi, yatırımcılara çeşitlendirilmiş bir yatırım portföyüne güvenli, şeffaf ve kolay bir biçimde erişme olanağı sunacak” dedi.

2025’İN BAŞLARINDA SATIŞA SUNULACAK

MANTRA'nın sektöre uyumlu varlık tokenizasyonu konusundaki deneyimini DAMAC Group'un performansıyla öne çıkan güçlü portföyüyle birleştireceklerini kaydeden MANTRA CEO'su ve Kurucu Ortağı John Patrick Mullin, “DAMAC Group varlıkları, 2025'in başlarında yalnızca MANTRA Chain'de satışa sunulacak. Bu önemli ortaklık, MANTRA'nın gerçek dünya varlıkları için önde gelen şirketler ve yatırım grupları tarafından tercih edilen bir stratejik partner olduğunun göstergesi. DAMAC Group ile kurduğumuz ortaklık, RWA sektörü için de bir kabul ve onay anlamına geliyor. Geleneksel finansman fırsatlarını zincir üzerine taşıma konusundaki vizyonumuzu paylaşan ve MANTRA’nın gayrimenkul sektörüne uyumlu tokenizasyon teknolojisine güvenen prestijli bir grupla ortaklık yapmaktan heyecan duyuyoruz” dedi.

Gerçek dünya varlıkları için özel olarak geliştirilmiş bir Katman-1 bokzinciri olan MANTRA, küresel varlık tokenizasyonu regülasyonlarına uyumlu teknolojisiyle geliştiricilerin ve kurumların tokenizasyon sektörüne sorunsuz katılımını sağlıyor.

ABD’YE 20 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPACAK

Dubai’de yer alan ve Ortadoğu’nun Trump markalı tek golf sahasının sahibi olan, BAE’nin en büyük gayrimenkul geliştiricileri arasında sayılan, milyarder Hussain Sajwani liderliğindeki DAMAC Group emlak, sermaye piyasaları, turizm, üretim, gıda, lüks moda ve veri merkezleri sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

Grup, geçtiğimiz haftalarda ABD’de veri merkezleri inşa etmek için 20 milyar dolar yatırım yapacağını duyurmuştu. ABD'nin yeni başkanı Donald Trump ve DAMAC Group Başkanı Hussain Sajwani tarafından yapılan duyuruda Donald Trump, yatırımın yeni ve devasa veri merkezlerini destekleyeceğini ve ABD’yi teknoloji ve yapay zeka konusunda en ileri noktada tutacağını vurgulamıştı.