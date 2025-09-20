Ryan Gravenberch tarihe geçti! Liverpool Galatasaray öncesi Merseyside derbisinde Everton'ı devirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ryan Gravenberch tarihe geçti! Liverpool Galatasaray öncesi Merseyside derbisinde Everton'ı devirdi

İngiltere Premier Lig'in 5. haftası Liverpool ile Everton derbisine sahne oldu. Kırmızılılar, ev sahibi olduğu mücadeleyi 2-1 kazanırken, Ryan Gravenberch derbi tarihine geçmeyi başardı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden biri olan Liverpool, sahasında Everton'ı ağırladı. Anfield'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 2-1 kazanırken galibiyet gollerini 10. dakikada Ryan Gravenberch ve 29. dakikada Hugo Ekitike kaydetti.

Konuk ekip Everton'ın tek golü ise 58. dakikada Idrissa Gueye'den geldi.

Fenerbahçe kongresinde kriz çıktı! Ali Koç için öyle bir şey söyledi ki...Fenerbahçe kongresinde kriz çıktı! Ali Koç için öyle bir şey söyledi ki...

ssssss.gif

Fenerbahçe tribünlerinde tansiyon yükseldi! Kongrede Sadettin Saran'a kahveli saldırıFenerbahçe tribünlerinde tansiyon yükseldi! Kongrede Sadettin Saran'a kahveli saldırı

RYAN GRAVENBERCH'TEN TARİHE GEÇEN PERFORMANS

23 yaşındaki yıldız orta saha Ryan Gravenberch, Liverpool formasıyla Merseyside derbisinde hem gol atan hem de asist yapan en genç futbolcu oldu.

Bu sonuçla birlikte Liverpool, sezona 5'te 5 ile başlayarak liderlik koltuğunu korudu. Everton, 7 puan ile maç fazlasıyla 7. sırada konumlandı.

Fenerbahçe'nin kasasını boşaltıp gitmişti! Benfica'dan Jose Mourinho için akıl dolu madde: "Ali Koç neden yapmadı"Fenerbahçe'nin kasasını boşaltıp gitmişti! Benfica'dan Jose Mourinho için akıl dolu madde: "Ali Koç neden yapmadı"

Ne yaptın sen Dusan Tadic! Ortalık yıkıldı: Bütün herkes onu konuşuyorNe yaptın sen Dusan Tadic! Ortalık yıkıldı: Bütün herkes onu konuşuyor

Bir Liverpool geleneği! Galatasaray maçı öncesi bu kez de Şampiyonlar Ligi'nde yaptılarBir Liverpool geleneği! Galatasaray maçı öncesi bu kez de Şampiyonlar Ligi'nde yaptılar

Anderson Talisca'nın dünyası başına yıkıldı! Tam bir yıkımAnderson Talisca'nın dünyası başına yıkıldı! Tam bir yıkım

Son Haberler
Filenin Efeleri'nin rakibi belli oldu
Filenin Efeleri'nin rakibi belli oldu
Boğaz'daki yaşanan kaza ile ilgili yeni gelişme
Boğaz'daki yaşanan kaza ile ilgili yeni gelişme
Ali Koç'un korktuğu başına gelmedi
Ali Koç'un korktuğu başına gelmedi
Feyza Altun'dan sert Dilan Polat çıkışı.. Bir daha görüşürsem...
Feyza Altun'dan sert Dilan Polat çıkışı.. Bir daha görüşürsem...
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı