Ryan Gravenberch tarihe geçti! Liverpool Galatasaray öncesi Merseyside derbisinde Everton'ı devirdi

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden biri olan Liverpool, sahasında Everton'ı ağırladı. Anfield'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 2-1 kazanırken galibiyet gollerini 10. dakikada Ryan Gravenberch ve 29. dakikada Hugo Ekitike kaydetti.



Konuk ekip Everton'ın tek golü ise 58. dakikada Idrissa Gueye'den geldi.

RYAN GRAVENBERCH'TEN TARİHE GEÇEN PERFORMANS

23 yaşındaki yıldız orta saha Ryan Gravenberch, Liverpool formasıyla Merseyside derbisinde hem gol atan hem de asist yapan en genç futbolcu oldu.



Bu sonuçla birlikte Liverpool, sezona 5'te 5 ile başlayarak liderlik koltuğunu korudu. Everton, 7 puan ile maç fazlasıyla 7. sırada konumlandı.

