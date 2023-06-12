Ryan Kent Fenerbahçe'de! Resmen açıklandı

Fenerbahçe, İskoçya ekibi Rangers'ın İngiliz futbolcusu Ryan Kent'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Ryan Kent Fenerbahçe'de! Resmen açıklandı

Editör: Ufuk Cingöz

Fenerbahçe, dün Türkiye Kupası’nı kazanıp bugün transfer açıkladı.

Sarı lacivertliler İskoç ekibi Glasgow Rangers’ın kanat oyuncusu Ryan Kent’i renklerine bağladı.

26 yaşındaki İngiliz sol kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon 29 maçta 3 gol ve 10 asiste imza attı.

Piyasa değeri 11 milyon Euro olan Ryan Kent, Fenerbahçe resmi hesabından yayınlanan videoda; "Tüm Fenerbahçe taraftarlarına merhabalar. Ben Ryan Kent. Öncelikle kulübümüz için kupanın kazanılmasında pay sahibi olan tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Fenerbahçe'ye transfer olduğum için büyük onur duyuyorum.

Yeni sezonla ilgili konuşmak gerekirse, Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşabilmesi konusunda takımımızın başarılı olması için elimden geleni yapmaya çalışacağım. İlk hedefimiz, önümüzdeki ay oynayacağımız TFF Süper Kupa'yı kazanmak olacak. Takım arkadaşlarımla birlikte yeni sezon hazırlıklarına başlamak için çok heyecanlıyım. Kendinize iyi bakın." dedi.

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