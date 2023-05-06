Ryan Kent iddialarına Teknik Direktör'ünden cevap geldi. Adı Fenerbahçe ile anılıyordu

Editör: Barış Atakan

Fenerbahçe'nin Rangers'ta forma giyen Ryan Kent'i transfer etmek istediği iddiaları üzerine Rangers'ın teknik direktörü Michael Beale'den bir açıklama geldi.

"KONUŞMAKTA ÖZGÜRLER"

Teknik direktör Beale, Kent ile birlikte sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Alfredo Morelos'a yeni kontrat teklifinde bulunmadıklarını belirterek, "İkisi için de bir sözleşme teklifi yapmadık. Her ikisi de bir süredir diğer kulüplerle konuşmakta özgür. Onlarla konuşma yaptık ve ne olması gerektiği konusunda karşılıklı olarak hem fikiriz" diye konuştu.

"GERÇEK OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Michael Beale, Kent'in Fenerbahçe iddialarıyla ilgili bir soruya ise "Bunda herhangi bir gerçeklik olduğunu düşünmüyorum" yanıtını verdi.

29 LİG MAÇINDA 13 GOLE DİREKT KATKI

Liverpool altyapısından yetişen Ryan Kent 2019 yılından beri Rangers'ta forma giyiyor. 26 yaşındaki futbolcu bu sezon İskoç kulübü formasıyla çıktığı 29 lig maçında 3 gol atarken, 10 kez de asist yaptı.