Ryanair CEO'sundan yeni vergilere sert tepki

Paris yönetiminin hava yolu taşımacılığına yönelik vergi artışı planları, özellikle düşük maliyetli hava yolu şirketleri için endişe kaynağı oldu. Yakıt fiyatlarındaki artışlar ve çevresel baskıların giderek yükseldiği bir dönemde, Fransa'nın bu hamlesi sektörü derinden sarstı. Hükümetin, kamu gelirlerini artırmak amacıyla yolcu ve şirketlere uygulanan vergileri yükseltme düşüncesi, bazı sektör temsilcilerine göre iç ve dış hatlardaki hava trafiğini kökten değiştirebilecek bir tehdit niteliği taşıyor.

"VERGİ ARTARSA UÇUŞLAR DURUR"

Ryanair'ın tartışmalı CEO'su Michael O’Leary, Fransa'daki karar vericilere yönelik net bir mesaj gönderdi. O'Leary, eğer vergi yükü artarsa, mevcut bazı rotaların ortadan kalkabileceğini belirtti. İrlandalı taşıyıcının bu tavrı, müzakerelerde ağırlık kazanmak için geri çekilme tehdidini kullanmaya dayanan bilindik iletişim stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

O'Leary'ye göre, Fransa pazarı özellikle bölgesel uçuşlarda zaten hassas bir dengeye sahip. Bu rotaların karlılığı kırılgan bir yapıya dayanıyor ve vergilerdeki herhangi bir yükseliş, bu dengenin bozulmasına yol açabilir. Bu senaryoda Ryanair, uçaklarını vergi avantajı sunan diğer ülkelere kaydırmaktan çekinmeyecek. Bu durum, yerel yönetimleri ve bölgesel havalimanı yöneticilerini endişelendiriyor. Çünkü düşük maliyetli hava yolu şirketinin varlığı, bu havalimanları için hayati önem taşıyor. O'Leary'nin bu açıklamaları, önümüzdeki haftalarda yaşanacak siyasi ve ekonomik bir restleşmenin habercisi olabilir.

BÖLGESEL HAVALİMANLARI TEHDİT ALTINDA

Ryanair'ın tehdidinin gerçekleşmesi durumunda, orta büyüklükteki havalimanları ve ikincil kentler en çok etkilenecek yerler olacak. Paris'teki büyük havalimanlarının gölgesinde kalan bu platformlar, yolcu trafiğini sürdürmek için düşük maliyetli şirketlerin uçuşlarına bağımlı durumda. Bağlantıların azalması ya da tamamen ortadan kalkması bir domino etkisi yaratabilir. Bu durum, trafik hacminin düşmesine, hizmetlerin azalmasına, diğer şirketler için cazibesini yitirmesine ve uzun vadede yerel ekonominin zayıflamasına neden olabilir. Turizm, otelcilik ve restoran gibi sektörler doğrudan etkilenecek; iptal edilen her uçuş, haftalık yüzlerce ziyaretçinin kaybı anlamına gelecek.

Yerel yönetimler için bu durum, havalimanı altyapılarını modernize etmek için yapılan yatırımların boşa gitmesi anlamına da gelebilir. Bazı yerel yöneticiler, Ryanair'ı çekmek ve tutmak için harcanan çabaların şirketin kısmen geri çekilmesiyle sonuçsuz kalmasından korkuyor. Bu durum, bazı bölgelerin düşük maliyetli taşıyıcılara aşırı bağımlılığını yeniden gündeme getirebilir. Bu ekonomik model kısa vadede cazip görünse de, şirketlerin ani stratejik kararlarına karşı oldukça savunmasız kalabiliyor.

BÜTÇE VE ÇEVRE DENGESİ GERGİNLİĞİ

Hava yolu vergilerindeki olası artış, Fransa'nın bütçe dengesini sağlama ve ekolojik geçişi destekleme gibi daha geniş bir siyasi çerçevenin parçası. Yetkililer, hava yolu taşımacılığının altyapı ve çevre politikalarının finansmanına daha fazla katkıda bulunması gerektiğini savunuyor. Bu yaklaşım, bazı çevreci gruplar tarafından da destekleniyor. Ancak hava yolu şirketlerine göre bu durum, trafik artışını engelleme ve yolcuları daha az vergi uygulayan komşu ülkelere yönlendirme riski taşıyor. Ryanair'ın daha önce İspanya ve Doğu Avrupa'ya uçak kaydırma stratejileri, bu riskin ne kadar gerçek olduğunu gösteriyor.

Görünen o ki, ortaya çıkan bu gerginlik, basit bir vergi tartışmasının ötesine geçerek, Fransa'nın zaten baskı altındaki hava yolu sektörünü nasıl düzenlemeyi planladığının ve uluslararası alanda rekabet gücünü nasıl koruyacağının sembolü haline gelebilir.