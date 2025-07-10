S.T.A.L.K.E.R. 2, PS5'e geliyor

S.T.A.L.K.E.R. 2, bugüne dek yalnızca PC ve Xbox Series platformlarında oynanabiliyordu. GSC Game World, oyunun yıl sonunda PlayStation 5’e geleceğini ve PS5 Pro için özel olarak optimize edileceğini duyurdu. Yeni yayınlanan tanıtım fragmanında oyuncuların karşısına gerilim dolu sahnelerle çıkan yapım, PlayStation Store üzerinden istek listesine eklenebiliyor.

Oyunun PS5 sürümü, DualSense kontrolcüsünün sunduğu titreşimli geri bildirim ve uyarlanabilir tetik özelliklerinden tam anlamıyla faydalanacak. Böylece oyuncular, Çernobil’in ölümcül atmosferini fiziksel olarak da hissedebilecek.

S.T.A.L.K.E.R. 2, açık dünya keşfi, hayatta kalma öğeleri ve karanlık bir anlatı sunarak türün meraklılarını derin bir yolculuğa çıkarıyor. Sony kullanıcıları için bu, yılın en iddialı oyunlarından biri olacak gibi görünüyor.