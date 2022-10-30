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Saadet Partilileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 8 kişi yaralandı

Ankara'da Saadet Partisi'nin 8. Olağan Kongresi için şehre gelen Konya Karatay İlçe Teşkilatı üyelerini taşıyan minibüsün devrildiği öğrenildi. Kazada 8 kişi yaralandığı açıklandı.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 11:51
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Saadet Partilileri taşıyan minibüs devrildi. Partililer yaralandı

Saadet Partilileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 8 kişi yaralandı
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Saadet Partisi'nin 8. Olağan Kongresi için Ankara'ya gelen Konya Karatay İlçe Teşkilatı üyelerini taşıyan minibüs kaza yaptı. 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek kongre için sabah saatlerinde Konya'dan hareket eden minibüs, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Balgat Mahallesi yakınlarında başka bir aracın arkadan çarpması sonucu devrildi.

Kazada minibüste bulunan Mahmut Gülyavşan, Fatih Karaman, Ahmet Aka, Abdullah Hakan Güre, Latif Işık, Mahmut Kılınç ve Yener Sütçü ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

Ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine kaldırılan ve burada tedavi altına alınan yaralılardan 5'i taburcu edildi, diğer 3 yaralının tedavisine devam ediliyor.

(Kaynak: AA)

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