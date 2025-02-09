Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan çarpıcı asgari ücret yorumu

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan partisinin İzmir İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Asgari ücret cebe girmeden 2 bin lira eridi. 2 milyon emekli çalışmak zorunda. Bir ev sahibi olabilmek için 52 yıl birikim yapmak gerekiyor. Evlerin yüzde 31'inde çatı sızdırıyor. 16 milyon kişi evini ısıtamıyor" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin İzmir İl Kongresi'ne katıldı. Kongre öncesi ilk olarak İl Kadın Kolları Teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Arıkan, ardından İzmir Kemeraltı'nda esnaf ve vatandaşları ziyaret edip gençlerle buluştu. Partisinin il kongresinde konuşan Arıkan, "Deprem bölgesinde halen temel ihtiyaçlar bile tam olarak karşılanmış değil. Konutlar söz verildiği kadar hızlı teslim edilmedi. İnsanlarımız konteynerlerde, çadırlarda yaşamaya mahkum edildi. İşsizlik her geçen gün artıyor, esnaf kepenk kapatıyor. Keşke deprem vergileriyle dirençli şehirler inşa etseydik. Ama bunlar yapılmadı. İmar aflarını tarihe gömeceğiz. Kentsel dönüşümü rant değil, insan odaklı yapacağız. Deprem vergilerini amacına uygun kullanacağız. Afet yönetimini kriz anında değil, kriz öncesinde yapacağız" ifadelerini kullandı.

Arıkan, "Bir devleti yıkmak için iki şey yeter. Birincisi, orduyu siyasete bulaştırırsınız. O zaman ordu, devleti ve milleti korumak için değil, makam ve gücün peşine düşer. İkincisi, yargıyı siyasete alet edersiniz. Bugün bazı hakimler ve savcılar cübbelerine parti rozeti takacak hale geldiyse, bu adaletin çöküşüdür. Adaleti sarsarsanız, toplumun temeline dinamit koymuş olursunuz. Yargının da ordunun da üzerinden ellerinizi çekin" diye konuştu.

Arıkan, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne ilişkin şunları söyledi:

"Bu sistem hem cebimizi hem de özgürlüğümüzü tehdit ediyor. Arabamızla nereye gittiğimiz ne kadar yakıt aldığımız ve ne kadar harcadığımız izlenecek. Bu sistem yaygınlaşırsa tüketim karneleri devreye girebilir. Küresel şirketlerin eline verilmiş bir takip mekanizması asla kabul edilemez. Bu yüzden biz bu sisteme karşıyız."

Arıkan, "Asgari ücret cebe girmeden 2 bin lira eridi. 2 milyon emekli çalışmak zorunda. Bir ev sahibi olabilmek için 52 yıl birikim yapmak gerekiyor. Evlerin yüzde 31'inde çatı sızdırıyor. 16 milyon kişi evini ısıtamıyor" dedi.

Arıkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze'nin üçte ikisi yerle bir edildi. Ama buradan ilan ediyoruz. Gazze, masada da teslim olmayacak. Gazzeliler kendilerine dayatılan hiçbir oyuna boyun eğmez. Emperyalistlerin planları, zalimlerin oyunları Gazzelilerin iradesini kıramayacak. Gazze, bu bölgenin kalbidir. O kalp durursa, sadece Gazze değil, tüm İslam coğrafyası yara alır."