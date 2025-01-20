Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’dan erken seçim çıkışı

Erken seçim tartışmalarının tartışıldığı bugünlerde bir çıkışta Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’dan geldi. Arıkan, erken seçim için “400 gün sonra muhtemeldir ki Türkiye’de bir erken seçim ilan edilecek” ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Zonguldak’ta bir takım programlar katıldı. İlk olarak partisinin il başkanlığının 7’inci Olağan Kongresi’ne katılan Arıkan, daha sonra Akkurt Maden Ocağını ziyaret edip, madencilerle bir araya geldi.

ARIKAN: 400 GÜN SONRA MUHTEMELDİR Kİ TÜRKİYE’DE BİR ERKEN SEÇİM İLAN EDİLECEK

Teşkilat mensuplarına da seslenen Arıkan, erken seçim tartışmalarına da değindi. Erken seçim için çarpıcı ifadelerde bulunan Arıkan, “Bakınız ben size bir rakam vereyim. Eğer sonraki seçim vaktinde yapılırsa bugün 1206 gün var. Eğer 2026’da yapılırsa, 477 gün. 2023 seçimleri olalı kaç gün oldu biliyor musunuz? Daha dün gibi diyeceksiniz ama 574 gün oldu. Yani seçim erken olursa, günlerimiz çok az kaldı. 400 gün sonra muhtemeldir ki Türkiye’de bir erken seçim ilan edilecek Diyeceksiniz ki, sayın başkan gün mü hesap ediyorsun? Evet! Gün, gün hesap ediyoruz. Saat, saat çalışıyoruz. Tek bir gün kaybedemeyiz, tek bir saat boşa harcayamayız.” dedi.

ERDOĞAN KAPIYI KAPATMIŞTI, ÖZEL’DEN ERKEN SEÇİM ÇIKIŞI GELDİ

Geçtiğimiz aylarda erken seçim tartışmalarına Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı sisteminde erken seçim yoktur” demişti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de bugün erken seçim çağrısını yineledi. Özle, “Adayımız hazır, getir sandığı” dedi.

Erken seçimin olması ise 3 dönem kuralına takılan Erdoğan’ın adaylığının önünü açacağı belirtiliyor.