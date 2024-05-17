Saadet Partisi iki müşahidinin katilini affeden Erdoğan’a kendi sözlerini hatırlattı

2019 Yerel Seçimleri’nde Saadet Partisi'nin Malatya'daki müşahitleri Hasan Aktaş ve İlyas Aktaş’ı öldürenlerden AKP’li Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük'ün babası Hacı Sülük müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Sülük’ün cezası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından affedildi.

Söz konusu karara neredeyse her kesimden tepkiler yükselirken Saadet Partisi Malatya İl Başkanlığı, sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılında MHP'nin hazırladığı af tasarısıyla ilgili görüşlerini tekrar gündeme getirdi.

"SİYASİ GÖRÜŞÜNE GÖRE ADALET"

Saddet Partisi Malatya İl Başkanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geride kalan yetim çocuklar, gözü yaşlı anneler ve eşler affeti mi? Siyasi görüşüne göre 'adalet" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Malatya’nın Pötürge ilçesinde saat sabah 10.30 sıralarında Bölünmez Mahallesi İlkokulu'nda AKP Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük'ün akrabaları olduğunu ifade eden kişiler, oy kullanmak için sandığa getirdikleri yaşlı bir vatandaşa oy kullanma işlemi esnasında da eşlik etmek istedi.

Saadet Partisi sandık görevlisi ve müşahidi olarak sandık başında bulunan Hasan Aktaş ile İlyas Aktaş usulün böyle olamayacağını fakat sandık görevlilerinin yaşı adama eşlik edebileceklerini söyledi. Bunun üzerine Sülük'ün akrabaları ile sandık görevlileri arasında tartışma çıktı.

Sülük'ün babası ve iki yeğeni oldukları öğrenilen Kadir, Ömer ve Hacı Sülük, çıkardıkları silah ile Saadet Partili sandık görevlilerini vurarak öldürdü. Öte yandan Ali Aktaş isimli vatandaşın da yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yaşanan olay sonrası AKP Mikail Sülük’ün babası olan Hacı Sülük kardeşi, Ö.S., yeğenleri H.Ö.S.,A.S. ve M.S. cinayet sebebiyle yargılanmış ve Hacı Sülük ile Ö.S., ve A.S cinayet suçundan 2’şer kez müebbet hapis cezası ve bir vatandaşı yaralamaktan 2 yıl 8 ay 15’er gün hapis cezası almıştı.