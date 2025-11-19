TBMM'de Saadet, Gelecek ve DEVA partilerinin milletvekillerinden oluşan Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan konuştu. Arıkan, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya gidip gitmeyeceği yönündeki tartışmalara ilişkin, "Gündemin önemli başlıklarından birisi, İmralı tartışmalarıdır. Bugün iktidarın tek gündemi İmralı, ana muhalefetin tek gündemi ise Silivri. Türkiye'nin sorunları da umutları da İmralı'dan da Silivri'den de büyüktür. Kimin gideceği, kimin geleceği, kimlerle gidip, kimlerle döneceği, neyle gidip, neyle geleceği hangi yolu kullanacağı, gündemi meşgul etme çabasıdır. Meseleyi kişilere indirgemek, sulandırmak, magazinleştirmek, gündem saptırmaktan başka bir şey değildir. Buradan en başta iktidara, tüm ortaklarına, İmralı'ya gidip gelen heyetlere ve Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na sesleniyoruz; toplumun farklı kesimlerinin kaygılarını ve endişelerini gidermek, beklentilerini ve umutlarını karşılamak için mücadele etmek, topyekun bir helalleşme ve kucaklaşma gerektirirken; sürecin bir örgütün silah bırakmasına ve kendini feshetmesine indirgenmesini yanlış bulmak, işi yokuşa sürmek değildir. Tam aksine; sürece olan toplumsal desteği artırma çabasıdır. 'Komisyon mu İmralı'ya gitsin? İmralı mı komisyona gelsin?' bütün bu tartışmalar oyalamacadır. Toplumsal bir barış için tek bir adım değil, gerekli tüm adımlar hak ve adalet ekseninde atılmalıdır ve bir an evvel atılmalıdır. Hak ve özgürlükler üzerindeki tüm kısıtlamalar bir an evvel kaldırılmalıdır. İlk olarak; Anayasa Mahkemesi'nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bağlayıcı kararlarına uyulmalıdır" dedi.