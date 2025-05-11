Saadet Partisi liderinden Mehmet Şimşek’e 90’ların popüler şarkısıyla gönderme!

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin 8. Olağan Ankara İl Kongresi’ne katılım gösterdi. Burada açıklamalarda bulunan Arıkan, Mehmet Şimşek'i 90'lı yılların popüler şarkısıyla ti ye alarak yabancı yatırımcının Türkiye'ye neden gelmediğini anlattı.

"SAYIN ŞİMŞEK ‘HEY GEORGE VERSENE BORÇ’ DEYİNCE, ‘OLMAZ MEHMET SİZDE ADALET YOK’ DİYORLAR”

Mahmut Arıkan, “Yolsuzluk algı endeksinde 180 ülke arasında 107’nci sıradayız. Organize suç endeksinde dünyada 14’üncü sıradayız. Hukukun üstünlüğü endeksinde 142 ülke arasında 133’üncü sıradayız. Şimdi soruyorum; böyle bir istatistik karşısında kim Türkiye’de yatırım yapmak ister? Sayın Şimşek, valizi eline alıyor, ülke ülke gezip sıcak para bulmaya çalışıyor. Bugün, Sayın Şimşek ‘hey George versene borç’ deyince, ‘olmaz Mehmet sizde adalet yok’ diyorlar” dedi.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçince ne dediler?" diye soran Arıkan, "‘Verin yetkiyi, görün etkiyi’ dediler. Yetkiyi verdiğimiz günden bu yana faiz yükseldi, enflasyon yükseldi, yolsuzluk yükseldi, yasaklar arttı, adaletsizlik arttı, olumsuz ne kadar veri varsa hepsi yukarı doğru gitti maalesef. Kaç yıl oldu halen enflasyonu çözemediler” dedi.

İşte Hakan Peker'in 90'lara damga vuran "Hey corç" adlı şarkısının klibi,