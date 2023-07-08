Saadet Partisi Mehmet Şimşek’e kara haberi duyurdu

Saadet Partisi, vergilere ve son zamlara yönelik artışları eleştirdiği videoda kendi sesinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “rasyonel politikalar” sözleri yer aldı. Seçimlerin ardından iktidarın zam yağdırması kamuoyunun gündemine oturdu.

Saadet Partisi Mehmet Şimşek’e kara haberi duyurdu

Seçim döneminde paylaştığı videolarla dikkat çeken Saadet Partisi hazırladığı video ile yapılan son zamları eleştirdi. “Resmî Gazete’de kara haber tez duyulur!” başlıklı videoda seçim öncesi hükumette olması için uzun süre ikna edilmeye çalışıldıktan sonra göreve gelmeyi kabul eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “rasyonel politikalar” sözleriyle akıllarda kalan açıklaması kendi sesinden verildi.

Mehmet Şimşek o konuşmada, “Şeffaflık, tutarlılık ve öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır. Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

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