Saadet Partisi'nde flaş istifa! Katıldığı partiyi açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi'nden istifa ederek CHP'ye geçtiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kasap, "Yuvaya, baba ocağına dönüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

Kasap yaptığı açıklamada, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından Saadet Partisi TBMM Grubu'nun düşmesini engellemek için Saadet Partisi'ne geçtiğini dile getirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kasap şu ifadeleri kullandı:

"BABA OCAĞINA DÖNÜYORUZ"

Muhalefetin sesi kısılmasın diye katılmış olduğum Saadet Partisi Grubundan mevcut durum gereği ayrılmam zarureti ortaya çıkmıştır.

Bu süreçte yanımda olan başta Sayın Genel Başkanım Özgür Özel olmak üzere tüm CHP örgütüne ve sürekli olarak şükranlarını belirten Saadet Partisi teşkilatı ve seçmenlerine teşekkürü borç bilir, Baba ocağım olan CHP’ye geçtiğimi kamuoyunun bilgisine arz ederim. Güzel günlerde buluşmak üzere.

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