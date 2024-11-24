Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu dönemi bitiyor... 3 aday genel başkanlık için yarışacak

Düzenleme: Kaynak: AA
Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu dönemi bitiyor... 3 aday genel başkanlık için yarışacak

Saadet Partisi'nin bugün yeni genel başkanı belli olacak. Seçimde, Mahmut Arıkan, Birol Aydın ve Eski Genel Başkan Mustafa Kamalak yarışacak.

Saadet Partisi, 30 Haziran 2024 tarihinde yapılması planlanan 3. Olağanüstü Büyük Kongreyi iptal etmiş, kongrenin tüzükte belirtilen "olağan kongre" şeklinde kasım ayında düzenlenmesine karar verilmişti. Partiden yapılan açıklamada, 9. Olağan Büyük Kongre'nin 24 Kasım Pazar günü Ankara Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği bildirildi.

3 ADAY YARIŞACAK

Temel Karamollaoğlu sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Saadet Partisi Genel Başkanlığını bırakacağını açıklamıştı. Bugün yapılacak olan kongrede 3 aday yarışacak. Genel merkez ve Karamollaoğlu, Mahmut Arıkan'ın arkasında durmasına karşılık, Birol Aydın ve Eski Genel Başkan Mustafa Kamalak seçimde yarışacak. Partililer bugün Ankara Atatürk Spor Salonu'nda yeni Genel Başkan'ı belirleyecek.

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KARAMOLLAOĞLU’DAN PAYLAŞIM GELDİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kongrenin Türkiye'nin dört bir tarafından gelecek teşkilat mensupları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirileceğini kaydetti. Karamollaoğlu, "Büyük bir azim, kararlılık ve heyecanla gerçekleştireceğimiz kongremizin ardından taze bir kanla yola devam edecek, teşkilatımız ve vatandaşlarımızla inanç ve umudumuzu pekiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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