Saadet Partisi'nden Acun Ilıcalı'ya çağrı: Survivor'a asgari ücretlileri çağırın

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ı ziyaret etti. Yeni asgari ücrete ilişkin eleştirilerini sıralayan Arıkan, “Dün itibarıyla masa kalktı. Ama insanlık, halkımız o masada unutuldu. Bunun adı zulümdür. Emekçiye, emeğe yapılan zulümdür. Alın terine yapılan zulümdür. Kiraların yüzde 60 arttığı, mutfak enflasyonunun yüzde 100’den fazla arttığı bir dönemde çalışanlara yüzde 30 zammı reva görmek, o çalışana zulüm etmektir.” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıkladığı 2025 yılı asgari ücreti miktarına ilişkin tepkiler sürüyor. Bundan sonraki asgari ücret görüşmelerinde komisyonda yer almayacağını açıklayan TÜRK-İŞ’e Saadet Partisi'nden destek geldi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TÜRK-İŞ Genel Merkezi’nde Ergün Atalay ile bir araya geldi. Atalay, “Bundan sonra biz asgari ücret müzakerelerine demokratik olmadığı müddetçe katılmayacağız. Bedeli işçiler ödüyor.” ifadelerini kullandı.

SAADET PARTİSİ'NDEN ACUN ILICALI'YA ÇAĞRI: SURVIVOR'A ÇAĞIRIN

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücretle ilgili Acun Ilıcalı'ya çağrıda bulundu. Mahmut Arıkan, Acun Ilıcalı'ya Survivor için asgari ücret formatını denemesini önerdi. '2025 yılında Survivor’a asgari ücretli aileleri davet etmesini ve bir ay boyunca 22 bin 104 lira maaş ile geçinebilen ailelere ödül vermesini teklif ediyorum.' diyen Mahmut Arıkan'ın çağrısına Acun Ilıcalı'nın vereceği yanıt ise merak konusu oldu.

"CUMA MEYDANLARDAYIZ"

Arıkan, sözlerini Saadet Partisi olarak 29 Aralık Cuma günü Türkiye genelinde meydanlarda olacaklarını duyurarak tamamladı. “Asgari ücretli çalışanlarımızı meydanlarda yapacağımız çalışmaya davet ediyorum” diyen Arıkan, ev sahipliği için TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'a teşekkür etti.