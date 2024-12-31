Saadet Partisi'nden 'Gassal' göndermesi: "Ay sonu dükkanın kirasını kim ödeyecek!"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Saadet Partisi'nden 'Gassal' göndermesi: "Ay sonu dükkanın kirasını kim ödeyecek!"

Genç Saadet sosyal medya hesabı üzerinden Gassal dizisi göndermesiyle ekonomi eleştirisi yaptı. Dizinin sloganı ile ekonomik sıkıntılara dikkat çekildi.

TRT'nin dijital platformu tabii'de yayınlanan ve büyük ilgi gören Gassal dizisinin sloganı "Ölünce beni kim yıkayacak" afişleri ile ekonomik gündeme gönderme yapıldı.

Saadet Partisi'nin gençlik kolları Genç Saadet, sosyal medya hesaplarından ekonomik kriz mesajı paylaştı. Türkiye'nin gündemine oturan dizi ile ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Saadet Partisi paylaşımı sosyal medyada beğeni topladı.

ogrenci.jpg

Gassal dizisi ile akıllara kazının "Ölünce beni kim yıkayacak" sloganına gönderme yapan Genç Saadet, “Ay sonu dükkanın kirasını kim ödeyecek? Bakkal, tüm Türkiye’de vizyonda!" ifadelerini paylaştı.

ekmek.jpg

Son Haberler
Tebliğciler Taksim'de bildiri dağıttı
Tebliğciler Taksim'de bildiri dağıttı
BAE yeni yıla böyle girdi
BAE yeni yıla böyle girdi
Öcalan’ın katıldığı Cumhur İttifakı’nın paradigması nedir?
Öcalan’ın katıldığı Cumhur İttifakı’nın paradigması nedir?
Mübarek Noel…
Mübarek Noel…
Emrin olur Sayın Cumhurbaşkanım
Emrin olur Sayın Cumhurbaşkanım