Saadet Partisi'nden 'Gassal' göndermesi: "Ay sonu dükkanın kirasını kim ödeyecek!"

TRT'nin dijital platformu tabii'de yayınlanan ve büyük ilgi gören Gassal dizisinin sloganı "Ölünce beni kim yıkayacak" afişleri ile ekonomik gündeme gönderme yapıldı.

Saadet Partisi'nin gençlik kolları Genç Saadet, sosyal medya hesaplarından ekonomik kriz mesajı paylaştı. Türkiye'nin gündemine oturan dizi ile ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Saadet Partisi paylaşımı sosyal medyada beğeni topladı.

Gassal dizisi ile akıllara kazının "Ölünce beni kim yıkayacak" sloganına gönderme yapan Genç Saadet, “Ay sonu dükkanın kirasını kim ödeyecek? Bakkal, tüm Türkiye’de vizyonda!" ifadelerini paylaştı.