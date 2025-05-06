Saadet Partisi'nden HÜDA PAR'a ziyaret

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'na ziyarette bulundu. Ziyaret sonrası konuşan Yapıcıoğlu, "Medya üzerinden elbette her siyasi parti kendi görüşünü açıklar. Hatta bazen memleketin bazı meseleleriyle ilgili görüşleri taban taban zıtta olabilir. Ama bu hiçbir zaman bizi kutuplaştırmaya ya da kutuplaştırıcı sözler sarf etmeye sevk etmemelidir. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelen bir şiddet eylemini bu vesileyle bir kez daha kınıyorum" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından basın açıklaması yapan iki genel başkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan fiziksel saldırıyı kınadılar.

"SİYASİ PARTİLER ARASINDAKİ BU GÖRÜŞMELERİN ÇOK VERİMLİ OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Görüşme sonrası konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, HÜDA PAR'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, "Siyasi partiler arasındaki bu görüşmelerin çok verimli olduğuna ve ne kadar sık gerçekleşirse o kadar hayırlar getireceğine inanıyorum. Özellikle Türkiye’de son dönemlerde yaşanan siyasetteki şiddet hadiseleri, siyasette partiler arasındaki sert söylemlerin sona ermesi için bu tip ziyaretleri önemsediğimi tekrar ifade etmek istiyorum" dedi.

“Özel'e yönelen bir şiddet eylemini bir kez daha kınıyorum”

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu da siyasi partiler arasındaki diyalog kanallarının açık olmasının ve memleket meseleleriyle ilgili fikir alışverişinde bulunmalarının son derece önemli olduğunu belirtti. Her siyasi partinin medya üzerinden kendi görüşünü açıklayabileceğini kaydeden Yapıcıoğlu, partilerin memleketin meseleleriyle ilgili görüşlerinin bazen taban tabana zıt da olabileceğini söyledi.

Yapıcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama bu hiçbir zaman bizi kutuplaştırmaya ya da kutuplaştırıcı sözler sarf etmeye sevk etmemelidir. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelen bir şiddet eylemi vardı. Bunu bu vesileyle bir kez daha kınıyorum. Hiçbir siyasi parti liderine siyasi görüşlerinden dolayı veya başka bir sebeple fiziki bir şiddet uygulanmamalı. Aynı zamanda buna yol açılacak söylemlerden de şiddete kaçınılmalıdır. Bazen o sert söylemlerin sahibi kendileri bile bunun sonuçlarını pratikte, sahada olumsuz bir şekilde görebiliyorlar."

Arıkan'a ziyareti dolayısıyla teşekkür eden Yapıcıoğlu, şunları söyledi:

"Genel Başkan olarak seçildikleri kongreden sonra hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuştuk. bir anlamda iadeiziyaret oldu. Hem de yeni gelen merkezimizin buraya taşınmış olması dolayısıyla bir hayırlı olsun ziyareti oldu. Tabii bu arada hem Meclis çalışmaları hem memleket gündeminde olan meselelerle ilgili konuştuk. Bizim kanun tekliflerimiz var. Kendilerinden destek talep ettik. Gençlikle ilgili, aileyle ilgili ve Gazze'yle ilgili gündemi konuştuk. Bu fikir alışverişleri, görüş alışverişleri inşallah devam edecek. Bizim diğer siyasi partilerle bir araya geldiğimizde sürekli tekrar ettiğimiz bir dua vardır. Diyoruz ki, "İnşallah iyilik ve takva üzere yardımlaşanlardan ve hayırda yarışanlardan olalım" diye... Her iki siyasi partimiz arasında memleketin faydasına, milletimizin menfaatine gördüğümüz her türlü konuda yardımlaşma ve dayanışma içerisinde olacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum."

İki lider ayrıca İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadıklarını bildirdiler, iktidarın ise kınamanın ötesinde eyleme geçmesi gerektiğine dikkat çektiler.