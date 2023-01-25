25 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Saadet Partisi'nden Survivor göndermeli seçim videosu. 'Burası Türkiye, burada her şey gerçek'

Saadet Partisi'nden Survivor göndermeli seçim videosu. 'Burası Türkiye, burada her şey gerçek'

Saadet Partisi'nden sosyal medya hesabından "Survivor" göndermeli video yayınlayarak “Konseyde kimin adının çıkacağı, halk oylamasıyla kimin gideceği artık belli” denildi.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 22:59
Takip Et

Saadet Partisi'nden Survivor göndermeli seçim videosu. 'Burası Türkiye, burada her şey gerçek' 'Kim gidecek, kim kalacak'

Saadet Partisi'nden Survivor göndermeli seçim videosu. 'Burası Türkiye, burada her şey gerçek'
+
Aa
-

Saadet Partisi, sosyal medya hesabından iktidara gönderme yaptı.

Survivor'dan esinlenilen bir video paylaşan, Saadet Partisi "Burası Türkiye, burada her şey gerçek!" ifadelerini kullandı.

Videoda ise şu ifadelere yer verildi:

"Üç tarafı denizlerle çevrili cennet bir vatan. Aynı zamanda büyük zorluklarla dolu bir ada. Geçinmeye çalışanlar barınmaya da çalışıyor. İş arayışında olan gençler dokunulmazlığı olanlara karşı. Kimi mücadeleye devam ederken kimisi adaya veda etmek zorunda kalıyor. Ödül oyunlarından bıkanlar, işçiler, memurlar, emekliler... Hayat pahalılığını yenmeye çalışıyor. Konseyde kimin adının çıkacağı halk oylamasıyla kimin gideceği artık belli. Bu bir yarışma değil, ülkemizin gerçeği. Yaşam Mücadelesi Türkiye"

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

1950
25.01.2023 23:13
Temel abi harika olmuş  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
1
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
﻿Önce eşarpla boğmaya çalıştı ardından boğazını keserek katletti. Denizli’de kadın cinayeti
2
﻿Önce eşarpla boğmaya çalıştı ardından boğazını keserek katletti. Denizli’de kadın cinayeti
﻿Önce eşarpla boğmaya çalıştı ardından boğazını keserek katletti. Denizli’de kadın cinayeti
﻿Merve Boluğur 'böyle de giyilmez' dedirtti
3
﻿Merve Boluğur 'böyle de giyilmez' dedirtti
﻿Merve Boluğur 'böyle de giyilmez' dedirtti
﻿Yılmaz Vural: Ne güzel oturuyorduk, bir belanın içine soktuk kendimizi
4
﻿Yılmaz Vural: Ne güzel oturuyorduk, bir belanın içine soktuk kendimizi
﻿Yılmaz Vural: Ne güzel oturuyorduk, bir belanın içine soktuk kendimizi
﻿Abdullah Avcı'nın 007 ajanlarının isimleri ortaya çıktı. Nerelere gizli kamera yerleştirildi. Şerafettin Tilki yazdı
5
﻿Abdullah Avcı'nın 007 ajanlarının isimleri ortaya çıktı. Nerelere gizli kamera yerleştirildi. Şerafettin Tilki yazdı
﻿Abdullah Avcı'nın 007 ajanlarının isimleri ortaya çıktı. Nerelere gizli kamera yerleştirildi. Şerafettin Tilki yazdı
﻿Sedat Peker'in RT'sinin şifresi çözüldü. Peker Salim Şen’in ‘tweet’ini paylaşmıştı
6
﻿Sedat Peker'in RT'sinin şifresi çözüldü. Peker Salim Şen’in ‘tweet’ini paylaşmıştı
﻿Sedat Peker'in RT'sinin şifresi çözüldü. Peker Salim Şen’in ‘tweet’ini paylaşmıştı
﻿Evin köpeğini yemek için götürdü. Bahçeye atladığı gibi kaptı
7
﻿Evin köpeğini yemek için götürdü. Bahçeye atladığı gibi kaptı
﻿Evin köpeğini yemek için götürdü. Bahçeye atladığı gibi kaptı
﻿İspanya’da samuray kılıçlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
﻿İspanya’da samuray kılıçlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
﻿İspanya’da samuray kılıçlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
﻿Kırklareli’nde halk otobüsü ile otomobil çarpıştı 7 yaralı
﻿Kırklareli’nde halk otobüsü ile otomobil çarpıştı 7 yaralı
﻿Kırklareli’nde halk otobüsü ile otomobil çarpıştı 7 yaralı
﻿Norveç’ten Ukrayna’ya Leopard tank desteği
﻿Norveç’ten Ukrayna’ya Leopard tank desteği
﻿Norveç’ten Ukrayna’ya Leopard tank desteği
﻿Trakya'da ayçiçeği ekimi yaklaşırken "derin sürümle toprağın nemini kaybetmeyin" uyarısı
﻿Trakya'da ayçiçeği ekimi yaklaşırken
﻿Trakya'da ayçiçeği ekimi yaklaşırken "derin sürümle toprağın nemini kaybetmeyin" uyarısı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.