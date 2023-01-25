Saadet Partisi'nden Survivor göndermeli seçim videosu. 'Burası Türkiye, burada her şey gerçek'

Saadet Partisi, sosyal medya hesabından iktidara gönderme yaptı.

Survivor'dan esinlenilen bir video paylaşan, Saadet Partisi "Burası Türkiye, burada her şey gerçek!" ifadelerini kullandı.

Videoda ise şu ifadelere yer verildi:

"Üç tarafı denizlerle çevrili cennet bir vatan. Aynı zamanda büyük zorluklarla dolu bir ada. Geçinmeye çalışanlar barınmaya da çalışıyor. İş arayışında olan gençler dokunulmazlığı olanlara karşı. Kimi mücadeleye devam ederken kimisi adaya veda etmek zorunda kalıyor. Ödül oyunlarından bıkanlar, işçiler, memurlar, emekliler... Hayat pahalılığını yenmeye çalışıyor. Konseyde kimin adının çıkacağı halk oylamasıyla kimin gideceği artık belli. Bu bir yarışma değil, ülkemizin gerçeği. Yaşam Mücadelesi Türkiye"