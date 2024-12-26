Saadet Partisi’ni o parti kurtardı! İki vekil sayesinde tekrar Meclis’te

Gelecek Partisi Mustafa Nedim Yamalı’nın istifa ederek AKP’ye geçmesiyle beraber düşen Saadet Grubu, Meclis’e geri dönüyor.

Grubunun düşmesinden sonra Gelecek-DEVA ve Saadet Partisi genel başkanlarının gerçekleştirdiği görüşmelerde uzlaşmaya varıldığı ifade edildi. Edinilen bilgiye göre ilk etapta Saadet Grubu’nun tekrar oluşabilmesi için 2 DEVA Partili milletvekilinin Saadet Partisi’ne katılması kararlaştırıldı.

DİLEKÇE VERECEKLER

Bu karardan sonra DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya’nın Saadet Partisi’ne katılması talep edildi. İki milletvekilinin bugün ya da yarın TBMM Başkanlığı’na dilekçe verecekleri belirtilirken, bir senedir Saadet Partisi grubunda bulunan Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ın da partisi CHP’ye döndüğü ortaya çıktı.

UZLAŞMAYA VARDILAR

Bu gelişmelerin ardından soruları yanıtlayan 3 parti yöneticileri genel başkanların çatı parti üzerinde anlaşmaya vardıklarını ifade ettiler. Kurulacak çatı partinin adının henüz belli olmadığına da dikkat çeken yetkililer, Saadet, DEVA ve Gelecek Partili milletvekillerinin yeni yılda Meclis’te bu çatı altında toplanacağını ifade etti. Öte yandan kurulacak çatı partiye isim arandığı da öğrenilenler arasında.

Bu arada AKP’ye geçeceği yönündeki iddialar hakkında açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, “Böyle bir kararım yok. Yeni kurulacak çatı partide görev almayacağım. Saadet Partisi milletvekili olarak çalışmalarıma devam edeceğim” ifadelerini kullandı.