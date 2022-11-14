Saadet Partisi’nin Avrupa ofisine saldırı

Saadet Partisi’nin Almanya Duisburg’da bulunan Avrupa Merkez ofisine kimliği belirsiz kişilerce saldırı yapıldı. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı.

Milli Gazete'nin haberine göre olayda maddi hasarın meydana geldiği saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.



Ofisin camları kırılırken duvarlarına Türkçe küfürler yazıldı.

Olayla ilgili Alman polisi inceleme başlatırken Saadet Partisi de hukuki süreci başlattı.

Saadet Partisi Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Saadet Partimizin Almanya Duisburg’da bulunan Avrupa Merkez ofisine, kimliği belirsiz kişilerce saldırı olmuştur. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmamıştır. Maddi hasar meydana gelmiştir. Konu Alman polisine intikal ettirilmiş olup hukuki süreç başlatılmıştır.” denildi.