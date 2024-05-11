Doğu Türkistan ‘soykırımı’ tanınsın önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Saadet Partisi önerge vermişti

Kaynak: Haber Merkezi
Doğu Türkistan ‘soykırımı’ tanınsın önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Saadet Partisi önerge vermişti
Saadet Partisi Çin’in Doğu Türkistan’daki insanlık dışı uygulamalarının soykırım olarak tanınması önergesi Meclis’te AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Saadet Partisi Çin’in sistematik bir şekilde Doğu Türkistan’daki insanlık dışı uygulamalarını Meclis’e taşıdı.

Saadet Partisi Çin’in Doğu Türkistan’daki insanlık dışı uygulamalarının TBMM tarafından soykırım olarak tanımlanması için Meclis'e önerge verdi.

Parti sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Saadet-Gelecek Grubu olarak “Çin'in, Doğu Türkistan'daki insanlık dışı uygulamalarının TBMM tarafından soykırım olarak tanımlanması" amacıyla Genel Görüşme açılmasını önerdik.” İfadelerine yer verildi.

Görüşmelerin ardından AKP ve MHP’nin oylarıyla teklif reddedildi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan sosyal medya hesabından açıklama yapıp teklifin AKP ve MHP tarafından reddedildiğini açıklayarak “Takdir aziz milletimizin!” dedi.

İşte o paylaşım:

Gelin bu vahşeti durdurmanın ilk adımı olarak Meclis’teki 6 siyasi parti grubu bir olalım, ortak bir bildiri yayınlayalım, uluslararası kamuoyunu harekete geçirelim. İktidar grubu milletvekillerine sesleniyorum; sizi cesarete davet ediyorum. Bu öneri muhalefetten geldi demeden, cesaretle evet deyin. Evet deyin, bu hassasiyete sahip insanlar sizi ayakta alkışlasın.

DEDİK!

AK Parti ve MHP Gruplarının oylarıyla REDDEDİLDİ!

Takdir aziz milletimizin!

UYGUR SOYKIRIMI

Çin hükümeti tarafından Doğu Türkistan’daki Uygurlar'a karşı şiddet uygulanıyor. Uygurların İnsan hakları ihlal edilerek resmen bir soykırım yaşanıyor.

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