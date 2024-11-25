Saadet Partisi'nin yeni lideri Mahmut Arıkan'ı ilk Fatih Erbakan tebrik etti! Milli Görüş'te yeni bir ittifak mı doğuyor?

Saadet Partisi Ankara’da yaptığı 9. olağan kongre ile yeni liderini seçti. Üç adayın yarıştığı kongrede Mahmut Arıkan 832 delegenin oyuyla diğer iki rakibi olan Birol Aydın'la Mustafa Kamalak'ı geride bıraktı.

Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun koltuğuna oturan Arıkan’a ilk tebrik Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’dan gelmesi, Ankara kulislerini hareketlendirdi.

Bilindiği gibi, SP’de önce liderlik mücadelesi veren, ardından ayrılıp Yeniden Refah Partisi’ni kuran Fatih Erbakan, çatışma sürecinde Temel Karamollaoğlu ve ekibiyle sert tartışmalar yaşanmıştı.

SP’nin bulunduğu genel merkez binasını mahkeme kararıyla boşalttıran Erbakan, daha sonra aynı binayı Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi yapmıştı.

Fatih Erbakan’ın adeta kanlı bıçaklı olduğu Saaadet partisi’nin eski yönetiminin kongrede görevden ayrılmasının ardından, yeni seçilen Genel başkan Mahmut Arıkan’ı tebrik etmesi, siyasi çevrelerde, “Milli görüşte yeri bir ittifak doğuyor” yorumlarının yapılmasına neden oldu.

"HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM"

Fatih Erbakan, sosyal medyadan paylaştığı tebrik mesajında, “Saadet Partisi 9. Olağan Kongresi’nde genel başkanlığa seçilen Sn. Mahmut Arıkan’ı tebrik ediyor, Saadet Partisi camiası için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Mahmut Arıkan Saadet Partisi'nin Yeni Genel Başkanı Seçildi

Saadet Partisi kongresinde olay! AKP’in iki kurmayı apar topar salonu terk etti

"BUGÜNDEN İTİBAREN YENİ NESİL SİYASET BAŞLAMIŞTIR!"

Mahmut Arıkan ise yaptığı açıklamasında, "Bugünden İtibaren Yeni Nesil Siyaset Başlamıştır!" Sözlerini kullandı.

Saadet Partisi'nin yeni genel başkanı Arıkan, şu ifadeleri kullandı:

"9. Olağan Kongremizi gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Cenabı hak en güzel hizmetleri yapmak için karar aldığımız bir kongre nasip eylesin. Recai Kutan büyüğümüz ‘Cumhuriyet tarihimiz en büyük badireli günlerini yaşıyor’ derdi. O cümle bugün 24 Kasım’da ışık tutuyor. Cumhuriyet tarihi en badireli günlerini yaşıyor. Yakın tarihimizin milli görüşe en çok ihtiyaç duyduğu zamanı yaşıyoruz. Hepimizin omuzlarında çok büyük yükler var. 5-6 aylık bir süreç geçirdik. Saadet Partisi teşkilatları ne kadar büyük bir teşkilat olduğunu ortaya koydu. Her zaman kucaklayıcı oldu. Hiçbir zaman ötekileştirmedi. İktidarın ülkemize vermiş olduğu zararları tez zamanda kaldırabilmek için üzerimizde olağan üstü yükler var. 81 ilde, 973 ilçemizde, 50 bin mahallemizde, 240 bin sandıkta bir kaç gün sonra bismillah diyeceğiz, çalışmalara başlayacağız. Az zamanda çok iş yapmak zorundayız. Seçimler 1 veya 2 yıl sonra mı olur bilemiyoruz ama çok yakın zamanda seçim olacakmış gibi hep beraber omuz omuza vereceğiz, en güzel zaferleri hep beraber kazanacağız"

MAHMUT ARIKAN KİMDİR?

1977 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamladı. 1999 yılında Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden mezun oldu.

Üniversite yıllarında Milli Gençlik Vakfı Okul Başkanlığı, Saadet Partisi'nin kuruluşundan itibaren gençlik kolları başkanlığı, ilçe başkanlığı ve il başkanlığı görevlerinde bulundu.

MÜSİAD, ASKON, İMO, Cansuyu, AGD başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunda görev aldı.

Mahmut Arıkan, evli ve üç çocuk sahibidir.

Saadet Partisinin kuruluşundan itibaren gençlik kolları başkanlığı, ilçe başkanlığı ve il başkanlığı görevlerinde bulundu. 2019 yılında Saadet Partisi Genel İdare Kuruluna seçildi ve genel başkan yardımcılığı görevini üstlendi.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde Saadet Partisi'nden 28. Dönem Kayseri Milletvekili seçildi.