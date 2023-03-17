Saadet zincirinde Berat Albayrak detayı. Büyük vurgun ortaya çıkmıştı. Tolga Şardan açıkladı

Trabzon'da eski bankacı Başak Şentürk'ün yönetim kurulu başkanlığını yaptığı, babası Zekai Şentürk'ün ise kurucusu olduğu İmer Group isimli şirketin saadet zinciri yöntemiyle 450 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıkmıştı.

450 MİLYON LİRALIK VURGUN

Müşterilerinin parasını kripto para, borsa ve yabancı yatırım fonlarında kullanıp yüzde 15 ile yüzde 20 arasında kar payı verme vaadiyle alan şirketin yaklaşık olarak 450 milyon lira para topladığı şirketin, yeni müşteri getirenlere birkaç ay kar payı ödediği ve bu şekilde müşteri kazandığı ancak daha sonra bu kar paylarını da ödemediği öğrenilmişti. Savcılık ve polisin uzun süren çalışmalarının ardından şirket yöneticilerine yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirmişti.

DERİN KONULARIN YAZARI YENİ BİLGİLERİ PAYLAŞTI

T24 yazarı Tolga Şardan, bugünkü yazısında aradan geçen 18 ayın sonunda vurgun olayında yeni bilgilerin ortaya çıktığını aktardı.

Şardan mahkemeye sunulan dijital verilere göre saadet zinciri vurgununun başındaki isim olan Başak Şentürk'ün cep telefonunda kayıtlı olan Şükranay2 adlı kullanıcıya ait telefonun Rize Adliyesi hakimlerinden Şükranay Kayaoğlu'na ait olduğu anlaşıldığına değindi.

Derin konuların yazarı Şardan soruşturma dosyasında şüpheli konumunda yer alan ve Şentürk'e ait İmer adlı firmanın sigortalı çalıştığı belirlenen Soner Öztürk'ün, Hakim Kayaoğlu'nun eski eşi olduğu iddia edildiğini belirtti.

HAKİME KAYAOĞLU'NUN POLİS KARDEŞİ

Hakim Kayaoğlu ve yakınlarının, eski eş Soner Öztürk üzerinden 1 milyon 257 bin lirayı Başak Şentürk'e teslim ettikleri ve sonrasında söz konusu parayı faiziyle birlikte Şentürk'ten geri istediklerinin tespit edildiğini söyleyen Şardan, “Söz konusu dilekçede Hakim Şükran Kayaoğlu'nun kardeşi Gökay Kayaoğlu da yüksek faiz geliri elde etmek amacıyla saadet zinciri çerçevesinde Şentürk'e 350 bin lira verdiği ifade edildi. Kayaoğlu'nun Trabzon Emniyet Müdürlüğü kadrosunda, üstelik savcılıkla birlikte soruşturmayı yürüten KOM Şubesi'nde görev yapıyor olması ise dikkat çekti.“ ifadelerini kullandı.

Devamında ise Şardan şöyle yazdı:

Gökay Kayaoğlu'nun yakın zamanda komiser yardımcısı yapıldığı ifade edilirken, soruşturmanın açıldığı Mart 2021'de söz konusu birimde görevli olduğu kaydedildi. Karaoğlu ile yazışmaları bulunan Recep ve Hüseyin adlı iki polisin de KOM Şubesi'nde görev yaptıkları aktarılan dilekçede, dijital verilerin incelenmesiyle ortaya çıkan söz konusu isimlerin soruşturma kapsamına alınmadığına dikkat çekildi.

Öte yandan Şardan, Başak Şentürk'ün kardeşi Fatih Şentürk'ün de polis olduğu belirtilirken, "Fatih Şentürk, emniyet teşkilatının tüm imkan ve kabiliyetlerini ablasının hizmetine sunmuştur" denildiğini aktardı.

BERAT ALBAYRAK'IN ADI KULLANILDI

Verilerin analiz edilmesi sonrasında savcılığa sunulan bir başka dilekçede yine önemli iddialar ortaya atıldığını yazan Şardan “Veri analizi sonucunu açıklayan Avukat Şevket Baysal, "Başak Şentürk'ün Hamza Merdan adlı kişi arasındaki 16 Haziran 2021'deki WhatsApp yazışmasına göre, Trabzon'da yapılan bir toplantıda Şentürk'ün kurduğu dolandırıcılık şebekesinin başında başka bir devlet büyüğü olan şahsın ismini zikretmiştir. Yazışmalara göre Başak Şentürk müvekkil Kerim Altıay'a kumpas kurmadan önce dolandırdığı insanları, arkasında Berat Albayrak olduğu yalanı söylemiştir. Bugüne kadar bu şahsın beyanı ile müvekkil hakkında epeyce işlem tesis eden soruşturma makamlarının, niçin Berat Albayrak hakkında işlem tesis etmediğini de merak ediyoruz." görüşüne yer verdi.” diye açıkladı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Şardan şöyle devam etti:

Bu önemli gelişmelerin ardından vurgunla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü, "aradan geçen 18 ayın ardından" idari soruşturma başlatmak zorunda kaldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturması, dosyada bulunan dijital verilerin incelenip yeni bilgi ve bulguların tespit edilmesiyle gündeme geldi.

Şimdi müfettişler, Avukat Baysal'ın savcılığa sunduğu bilgi ve belgeler üzerinden soruşturma yapacak. Çok daha farklı bilgiler ortaya çıkacak belki de. Seçim arefesinde Emniyet'i yine zor günler bekliyor.

BERAT ALBAYRAK VE 128 MİLYAR DOLAR İDDİASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden istifa etmiş sonra ortadan kaybolmuştu. Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifasının ardından Türkiye gündemine bomba gibi düşen Merkez Bankası döviz rezervlerindeki 128 milyar dolarlık "erime" tartışması ise halen devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizleri düşük tutmak adına dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önderliğinde 128 milyar dolar harcadığı iddia edilmişti.