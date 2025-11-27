İmralı komisyonu üyelerinin MHP'den Feti Yıldız, DEM Parti'den Gülistan Koçyiğit ve AKP'den ise Hüseyin Yayman'ın İmralı'ya giderek vatana ihanetten hükümlü terörist Abdullah Öcalan ile görüşmesinin yankıları sürüyor. 3 saat sürdüğü, tutanakların tutulduğu iddia edilen görüşmeyle ilgili Meclis komisyonundan ayrıntılı bilgi gelmedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Sadece terör üzerinden, PKK üzerinden bir süreç yürütürsek, bunun yetersiz kalacağını ve toplumda yeterli desteği alamayacağını söylemiştim" ifadelerini kullanarak "Daha yaşanabilir bir Türkiye'ye ulaşmak için alt maddeleri zenginleştirirsek, toplumun kangren hale gelmiş sorunlarını buraya da katarsak daha geniş bir mutabakat sağlarız diye ifade etmiştim. En son İmralı olayında da gördük. Genel manada terörsüz Türkiye sürecine desteğin yüzde 70'lere ulaştığı bir ortamda, İmralı'ya gitme noktasındaki desteğin yüzde 20-25'lerde kaldığını gördük" dedi.

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İmralı'ya götürülmesini ben kırılma noktası olarak görüyorum" ifadelerini kullanan Arıkan, çok kıymetli tecrübeler edindiklerini söyleyerek "en az zayiatla o çözüm sürecindeki tecrübelerden faydalanarak kazasız belasız atlatabilmek için de Saadet Partisi olarak sorumlu davranmaya çalışıyoruz" değerlendirmesi de dikkat çekti.

"Biz İmralı konusunda, terörsüz Türkiye konusunda elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız" diyen Arıkan açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Kafamızdaki istifamları da süreci baltalamak için, süreci engel olmak için değil, sürece katkı sağlamak için vermeye devam edeceğiz. Zorlamak, illa olacak, illa olacak diye toplumun hassas noktalarına baskı yapmak farklı neticeleri doğurabilir. Ama çok şükür şu ana kadar da korktuğum şeyler olmadı. Bu noktaları dün grup toplantısında ifade ettim. Biz sürecin destekçisi olacağız. İnşallah oradan gelen mesajlar da sağlıklı mesajlardır. Hukuk çerçevesinde yürüyecek mesajlardır. Eğer hukuku önceleyecek hamleler olmazsa Allah korusun tehlikeli olur. Yani Saadet Partisi şurada değil; ben bu işten nasıl hamasi, toplumun hoşuna gidecek cümleleri kurarım da seçimlerde oy artırırım kaygısıyla değil, on binlerce evladını şehit vermiş Türkiye'nin bu sıkıntıların kurtulabilmesi için gerekirse fedakarlık yapacak bir yerde duruyor. Devlet menfaati mi parti menfaati mi diye gözettiğimizde biz her zaman devlet menfaatini gözetledik.

Farklı siyasi partiler farklı kanaatleri kullanıyorlar ve toplumda da bugünlerde popülaritelerin kısmen de olsa arttığını görüyoruz. Saadet Partisi orada değil. Bu problem çözülecekse bedelle ödenecekse Saadet Partisi kendine düşen bedel ödemeye her zaman hazır"

Öte yandan, süreci sahiplenmediği eleştirileri gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşmeyle ilgili ilk değerlendirme dünkü AKP MYK toplantısında gelmiş, Erdoğan'ın 'Risk alıyoruz, hassas olun' çıkışı dikkat çekmişti.