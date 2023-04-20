Saadet’ten dikkat çeken çağrı 'Bu seçimde Oylar CHP’ye, Saadet Meclise!'

Saadet Partisi, 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nın bir parçası olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listelerinden aday gösterdiği milletvekillerini Meclis'e taşımak için çalışıyor.

Saadet’ten dikkat çeken çağrı 'Bu seçimde Oylar CHP’ye, Saadet Meclise!'

Parti, sosyal medyada "Bu seçimde oylar CHP'ye, SAADET MECLİSE!" sloganıyla yeni bir video yayınladı.

Videoda, Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunlara ve iktidarın yanlış politikalarına işaret edilerek, Saadet Partisi'nin Meclis'te temsil edilmesinin önemi vurgulanıyor. Ayrıca Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verilerek, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı belirtiliyor.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı da Twitter'da yaptığı paylaşımlarda seçmenlere çağrıda bulunarak, "Bu seçim Cumhuriyet Halk Partisi’ne vereceğimiz her oy; Saadet Partisi Milletvekillerini Meclis'e; Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’na vereceğimiz her oy da Temel Karamollaoğlu'nu Cumhurbaşkanı Yardımcılığına, taşıyacaktır" dedi.

Saadet Partisi, 2002 genel seçimlerinde baraj altında kalarak TBMM dışında kalmıştır. 2007 ve 2011 genel seçimlerinde de barajı aşamamıştır. 2015 genel seçimlerinde ise Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile birlikte Büyük Birlik Partisi (BBP) ile ittifak yaparak Meclis'e girmiştir. 2018 genel seçimlerinde ise CHP ile ittifak yaparak Meclis'te bir milletvekili çıkarmıştır.

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