Aralarında eski Habertürk Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve ünlü isimlerinde yer aldığı uyuşturucu soruşturması devam ediyor.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “Uyuşturucu” soruşturması kapsamında iş insanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı Saadettin Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı. Yurt dışında olduğu öğrenilen Saran’ın dönünce polis eşliğinde havalimanından alınıp ifade vermeye götürülecek.

EVİNDE ARAMA YAPILIYOR

Yaşanan son gelişmeye göre ise Saran'ın şu dakikalarda evinde arama yapılıyor.