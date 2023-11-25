Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında soruşturma. “Hamas’ın Filistin’de yaptığını biz Türkiye’de yapmak zorundayız” demişti

İsmailağa cemaatinin ölen lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu’nun konuştuğu görüntüler geçen günlerde sosyal medyada gündem oldu.

"TÜRKİYE’DE YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Ustaosmanoğlu videosunda, “Hamas’ın Filistin’de yaptığını biz Türkiye’de yapmak zorundayız. Biz şu an itibarıyla eğer vakti zamanı iyi değerlendirebilirsek Türkiye’de bir devrimin olmaması için hiçbir sebep yok. Vallahi de billahi de tallahi de zafere az kaldı” ifadelerini kullanmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan ve Saadettin Ustaosmanoğlu'na ait olduğu belirtilen video içeriğinde sarf edilen sözleri nedeniyle, Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında "Suç işlemeye tahrik" suçundan resen soruşturma başlattı.