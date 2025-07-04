Saat 15.00’te sirenler çalacak! Valilik herkesi uyardı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Saat 15.00’te sirenler çalacak! Valilik herkesi uyardı

Kocaeli Valiliği saat 15.00’te sirenlerin çalacağını duyurdu. Yapılan açıklamada vatandaşların panik yapmaması gerektiğinin altını çizdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve ASELSAN işbirliği ile hayata geçirilen İkaz ve Alarm Sitemi Kurulum Projesi yurt genelinde devam ediyor.

Proje, düşman hava saldırıları, radyoaktif serpinti tehlikesi ile diğer doğa ve insan kaynaklı tehlikelere karşı önceden ikaz ve alarm sistemi kurulmasını öngörüyor. Proje kapsamında çeşitli kentlerde zaman zaman testler gerçekleşiyor.

O testlerden biri bugün Kocaeli'de gerçekleşecek. İl genelinde saat 15.00'te ikaz alarmları çalacak.

"PANİK YAPMAYIN"

Test esnasında, "Dikkat dikkat, ilimizde kurulan ikaz ve alarm sisteminin test yayınıdır. Lütfen panik yapmayınız." anonsuyla birlikte sirenler çalacak.

Konuya ilişkin Kocaeli Valiliği'nin sitesinden bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Yüksek sesle yapılacak ikaz ve alarm sisteminin testi sırasında kurum, kuruluşlar ve vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermeleri, test yayınları sebebiyle endişeye kapılmamaları önemle rica olunur." denildi.

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