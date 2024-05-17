Saat 9.30'da İstanbul'da trafikte eser yok. Bu zam vatandaşın tahammülünün bittiğini mi gösteriyor?

Normal zamanlarda bugün yani Cuma günleri trafik yoğunluğu hat safhaya çıkardı. Haftanın son günü olması nedeniyle trafikten arabalar ilerleyemezdi.

Ancak neredeyse her gün saat 07:00 sularında yüzde 70'e varan trafik yoğunluğunun bu kez yüzde 26-27 seviyesine çıkabildi.

Saat 09’30’u göstermesine rağmen trafikten eser yok. Trafik yoğunluğunu yüzde 70- 80 olması beklenirken sadece yüzde 53- 55 seviyesine çıktı.

Vatandaşlar ve sürücüler ise bu durumu köprü ve otoyollara yapılan zamma yordu. Sürücüler zam şokunu yiyince yola bile çıkamadı.

KÖPRÜ VE OTOYOLLARA VE AVRASYA TÜNELİ’NE ZAM GELDİ

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine 2 gün önce yeni bir zam yapıldı.

Otomobil geçiş ücretleri 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri için 24 lira, Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 399 lira, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ise 419 lira olarak açıklanmıştı.

Dün ise Avrasya Tüneli'ne zam yapılmıştı . Tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 80 TL'den 112 TL'ye çıkmıştı.

Tarife minibüsler için 120 TL'den 168 TL'ye ve motosikletler için 31,20 TL'den 41,7 TL'ye yükseltilmişti.