Saatler içinde öldüren tehlikeye uzmanlardan hayat kurtaran uyarı

Menenjit, özellikle bebekler ve çocuklar için ölümcül bir tehdit. Beyin ve omuriliği saran zarların iltihaplanmasıyla ortaya çıkan bu hastalık, saatler içinde yaşamı riske atabiliyor.

Türkiye’de son dönemde artan meningokok menenjit vakaları ve çocuk ölümleri, meningokok aşısının hayati önemini bir kez daha gündeme getirdi.

The Lancet Infectious Diseases’te yayımlanan bir çalışma, meningokok aşısının %85-95 koruma sağladığını gösterdi.

Uzmanlar, yüksek maliyetli bu aşının ulusal aşı takvimine eklenmesi gerektiğini vurguladı.

Uluslararası uzmanlar ise erken aşılama ve farkındalığın, menenjit kaynaklı ölümleri azaltmada kilit rol oynadığını belirtti.

MENENJİT: HIZLI VE ÖLÜMCÜL BİR DÜŞMAN

Menenjit, genellikle bakteriyel (meningokok, pnömokok, Haemophilus influenzae tip b) veya viral kaynaklı bir enfeksiyon. Ancak bakteriyel menenjit, özellikle Neisseria meningitidis (meningokok) kaynaklı olanlar, en tehlikeli formu.

Clinical Infectious Diseases’te yayımlanan bir çalışma, meningokok menenjitin %8-15 ölüm oranına sahip olduğunu ve tedavi edilmezse bu oranın %50’ye ulaşabileceğini ortaya koydu.

Hayatta kalanlarda ise işitme kaybı, nörolojik hasar, uzuv kaybı gibi kalıcı komplikasyonlar görülebildi.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Sarah Adler, “Meningokok menenjit, birkaç saat içinde sağlıklı bir çocuğu yoğun bakıma düşürebilir. Erken teşhis zor, bu yüzden aşı en etkili koruma yöntemi” dedi.

MENİNGOKOK AŞISI: HAYAT KURTARAN BİR KALKANI

Meningokok aşıları (MenACWY ve MenB), A, B, C, W ve Y serogruplarına karşı koruma sağladı.

Vaccine dergisinde yayımlanan bir çalışma, MenACWY aşısının 2-18 yaş grubunda %90, MenB aşısının (Bexsero) ise %80 koruma sağladığını gösterdi.

Aşı, genellikle 2-3 ayda başlıyor ve 12-15 ayda ikinci dozla tamamlandı. Ancak Türkiye’de bu aşılar ücretli ve maliyetleri 10 bin TL’yi aşabiliyor, bu da birçok ailenin erişimini zorlaştırdı.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden immünolog Prof. Dr. Fiona Watt, “Meningokok aşıları, toplu bağışıklık oluşturarak salgınları önlemede kritik. Ülkeler, bu aşıları ulusal programlarına dahil ederek çocuk ölümlerini sıfıra indirebilir” dedi.

İSTAHED, aşının yüksek maliyeti nedeniyle erişim sorunu yaşandığını ve devletin bu yükü üstlenmesi gerektiğini belirtti.

ERKEN TEŞHİS VE TEDAVİ: YARIŞ ZAMANA KARŞI

Menenjitin belirtileri hızlı ilerliyor ve erken teşhis hayat kurtardı Journal of Infection’ta yayımlanan bir çalışma, antibiyotik tedavisine ilk 4 saatte başlanmasının ölüm riskini %30 azalttığını gösterdi. Ancak belirtiler, özellikle bebeklerde belirsiz olabiliyor.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alpay Azap, “Menenjit, grip veya soğuk algınlığına benzer başlayabilir. Şüphelenildiğinde hemen hastaneye başvurulmalı” dedi.

Avustralya’daki Sydney Üniversitesi’nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Emma Taylor, “Meningokok menenjit, damlacık yoluyla bulaşır. Kalabalık ortamlar, okullar ve yurtlar riskli. Aşı, bu bulaş zincirini kırar” dedi.

UZMAN ÖNERİLERİ: MENENJİTTEN KORUNMAK İÇİN NE YAPMALI?

Uzmanlar, menenjit tehlikesine karşı şu adımları önerdi:

Aşı Yaptırın: MenACWY ve MenB aşılarını çocuk doktorunuza danışarak yaptırın. Dr. Taylor, “2 aydan itibaren başlanan aşılar, bebekleri en riskli dönemde korur” dedi.

Belirtileri Tanıyın: Ateş, baş ağrısı, ense sertliği, döküntü veya bilinç bulanıklığı varsa hemen hastaneye gidin.

Kalabalıktan Kaçının: Okullar ve yurtlar gibi kalabalık ortamlar riskli.

Aşı Kararsızlığına Dikkat: Bilimsel veriler, aşıların güvenli olduğunu gösterdi. Dr. Watt, “Aşı karşıtlığı, menenjit gibi önlenebilir hastalıkları geri getiriyor”uyarısında bulundu.

Doktorunuza Danışın: Aşı takvimi ve dozlar, çocuğun yaşına ve sağlık durumuna göre belirlenmeli.

AŞI, GELECEĞİ KORUYOR

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, meningokok aşısının menenjit gibi ölümcül bir hastalığa karşı en etkili kalkan olduğunu gösterdi.

Dr. Sarah Adler ise, “Menenjit, önlenebilir bir trajedi. Aşıyla bu kayıpları durdurabiliriz” diyerek umut verdi.