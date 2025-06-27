Saatlerdir aranıyordu: Barajda esrarengiz ölüm!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Saatlerdir aranıyordu: Barajda esrarengiz ölüm!

Bursa’da 2 çocuk babası 61 yaşındaki Ramiz Göktaş, evinden çıktıktan sonra otostop çekip bir araca bindiği öğrenildi. Saatler süren arama çalışmalarının sonucunda Boğazköy Barajında ölü olarak bulundu.

Bursa İnegöl ilçe merkezinde oturan Ramiz Göktaş, iddiaya göre, dün saat 09.00 sıralarından evden ayrıldı. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 2 çocuk babası, eve dönmeyince, ailesi polis merkezine gidip kayıp ihbarında bulundu.

Saatlerdir aranıyordu: Barajda esrarengiz ölüm!

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Göktaş'ın, otostop çekip bir araca bindiğini tespit etti. İfadesine başvurulan araç sürücüsü, Göktaş'ın kırsal Hamzabey Mahallesi girişinde indiğini söyleyince, bölgede arama çalışması başlatıldı.

Saatlerdir aranıyordu: Barajda esrarengiz ölüm!​​​​​​​

Çalışmalardan sonuç alınamayınca, bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma, AFAD, jandarma ve İNDAK ekipleri sevk edildi.

Saatlerdir aranıyordu: Barajda esrarengiz ölüm!​​​​​​​

İNDAK ekipleri Boğazköy Barajı'nda su altı kamerasıyla araştırma yaptı. Dalgıç polisler de baraj içinde arama çalışması başlattı.

Saatlerdir aranıyordu: Barajda esrarengiz ölüm!​​​​​​​

35 SAAT SONRA ÖLÜ BULUNDU

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Ramiz Göktaş (61), ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda 35 saat sonra baraj göletinde ölü bulundu.

Saatlerdir aranıyordu: Barajda esrarengiz ölüm!​​​​​​​

Göktaş'ın, cenazesi savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Saatlerdir aranıyordu: Barajda esrarengiz ölüm!

Saatlerdir aranıyordu: Barajda esrarengiz ölüm!

Saatlerdir aranıyordu: Barajda esrarengiz ölüm!

Saatlerdir aranıyordu: Barajda esrarengiz ölüm!

Saatlerdir aranıyordu: Barajda esrarengiz ölüm!​​​​​​​

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