Saatlerdir haber alınamıyordu! Nedim Türkmen’in kızının son paylaşımı yürek yaktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Saatlerdir haber alınamıyordu! Nedim Türkmen’in kızının son paylaşımı yürek yaktı

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen de ailesiyle birlikte o otelde olduğu öğrenilmişti. Sabah saatlerinden itibaren kendisine ulaşılamazken kızının paylaşımı yürek yaktı.

Bolu Kartalkaya'da Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan Grand Kartal Otel'de yangın kısa sürede tüm oteli kapsamıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

KIZININ PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Sözcü Gazetesi yazarı Nedim Türkmen'e sabah saatlerin bu yana ulaşılamıyordu. Kızının son mesajı ortaya çıktı.

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Ala Türkmen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Grand Kartal 9013 oda piste bakan taraf ailemden haber yok yangında mahsuruz acil yardım…

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Ölüm otelinde 13. kat ayrıntısı: Saatlerdir haber alınamıyor... AKP’li isim ve Sözcü yazarı da ulaşılamayanlar arasındaÖlüm otelinde 13. kat ayrıntısı: Saatlerdir haber alınamıyor... AKP’li isim ve Sözcü yazarı da ulaşılamayanlar arasında

YANGIN RESTORANDA BAŞLAMIŞTI

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, yangının 4’üncü kattaki restoran bölümünde başladığını ve üst katlara sıçradığını söyledi.

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

‘'21 Ocak 2025 tarihinde saat 03.27'de ilimiz 112 Acil Çağrı Merkezine Kartalkaya Kayak Merkezinde bulunan bir otelde yangın çıktığı bildirilmiştir. Yangına çevre illerden ve ilimizdeki çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 30 itfaiye aracı, 28 ambulans başta olmak üzere toplam 85 araç ve 231 personelle müdahale edilmekte olup, ilave araç ve personel sevki devam etmektedir."

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