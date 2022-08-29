Sabah 05:00’de Tozkoparan’a polis eşliğinde iş makineleriyle girildi

Tele1’den aktarılan bilgilere göre; AKP’li Güngören Belediyesi, Tozkoparan Mahallesi’nde yurttaşların itirazlarına rağmen Tozkoparan’da ‘kentsel dönüşüm’ için inceleme başlatılmıştı. Sabah saat 05:00’te Tozkoparan Mahallesi’ne iş makineleri polis eşliğinde girdi.

MAHALLEDE NÖBET TUTULUYOR

Sahibinin imza verdiği 4 binanın yıkımı için polis eşliğinde Tozkoparan Mahallesi’ne gelen iş makineleri gören mahalleli kendi binalarının da yıkılacağını düşünerek nöbet tutmaya başladı.

Bölgeye çok sayıda polisin geldiği ve mahallenin tüm giriş ve çıkışlarının tutulduğu ifade edildi.