Sabah adliyeye sevk edilmişti, adliyede ikinci kattan atladı

Kaynak: İHA
Sabah adliyeye sevk edilmişti, adliyede ikinci kattan atladı

Bolu’da 19 yıl önce işlenen faili meçhul cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada 2 kişi daha gözaltına alındı.

Ancak adliyeye sevk edildikleri sırada şüphelilerden biri, ikinci kattan atlayarak hayatını kaybetti.

Salıbeyler Mahallesi’nde 12 Mayıs 2005’te S.D. (29) adlı kişinin ölü bulunmasıyla başlayan olayın detayları çözülmeye başladı. 19 yıllık süreçte faili meçhul olarak kalan cinayet, 2024 yılında İ.Ç. (42) isimli şüphelinin gözaltına alınmasıyla aydınlatıldı. İ.Ç.’nin tutuklanmasının ardından devam eden soruşturmada, A.Ö. ve Serkan Türdü isimli 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Ancak adliyeye sevk edilen Serkan Türdü, tutuklama işlemleri sırasında adliyenin ikinci katından atlayarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından adliyeye gelen Türdü’nün yakınları büyük üzüntü yaşarken, bazıları polis ekipleriyle tartıştı.

Şüphelilerin tutuklanmasıyla ilgili inceleme devam ediyor.

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