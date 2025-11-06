Güne zinde başlamanın en büyük engellerinden biri olan ve milyonlarca kişiyi etkileyen sabah baş ağrılarını önlemeye yönelik bilimsel bulgular uluslararası kamuoyuna duyuruldu.

Nöroloji ve uyku tıbbı alanındaki önde gelen yabancı uzmanlar, özellikle gerilim tipi ve migrenöz baş ağrılarının sabahları ortaya çıkışını azaltmanın iki temel ve etkili yolunu işaret etti.

VÜCUDUN SUSUZ KALMASI EN BÜYÜK TETİKLEYİCİ

Araştırmalar, gece boyunca vücudun su kaybetmesi ve uzun süre susuz kalmasının, sabah baş ağrılarının önemli bir tetikleyicisi olduğunu ortaya koydu.

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden nörolog Dr. Ethan Miller, konuyla ilgili bir açıklamasında, "Hafif de olsa dehidrasyon (susuzluk), beyin dokusunda geçici bir büzülmeye neden olarak ağrı reseptörlerini uyarabilir. Özellikle yatmadan önce yeterli miktarda su tüketmemek ve alkol alımı bu riski önemli ölçüde artırdı" ifadelerini kullandı.

Dr. Miller, yatmadan bir saat önce bir bardak su içmenin basit ama güçlü bir önleyici tedbir olduğunu vurguladı.

DÜZENLİ UYKU SAATLERİ KRİTİK ÖNEME SAHİP

Uzmanlar, baş ağrılarının önlenmesinde en kritik faktörün tutarlı bir uyku-uyanıklık döngüsü olduğunu kaydetti.

Avrupa Nöroloji Derneği üyesi olan ve Londra'da çalışmalarını sürdüren uyku uzmanı Prof. Clara Benson, "Hafta sonları bile olsa, uyanma saatlerindeki büyük sapmalar vücudun biyolojik saatini bozarak hem 'fazla uyuma' hem de 'eksik uyuma' kaynaklı baş ağrılarına yol açtı. Beyin, düzenli bir ritme ihtiyaç duyuyor" şeklinde görüş bildirdi.

Tutarlılık Vurgusu: Prof. Benson, beynin en iyi şekilde çalışması için her gün aynı saatte uyanılması gerektiğini bilimsel verilerle desteklediğini dile getirdi.

Melatonin İlişkisi: Yapılan bir çalışma, düzensiz uyku döngülerinin, vücudun doğal melatonin seviyelerini olumsuz etkilediğini ve bunun da baş ağrısı ataklarının sıklığını artırdığını gösterdi.

Uluslararası bilim camiası, sabah baş ağrılarını minimuma indirmek için yeterli hidrasyonun sağlanması ve tavizsiz bir uyku düzeninin korunmasının en önemli adımlar olduğunu ifade etti. Bu basit fakat etkili yaşam tarzı değişiklikleri ile güne ağrısız bir başlangıç yapmanın mümkün olduğu bildirildi.