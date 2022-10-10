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  • Yandaş medya fena yakalandı: Sabah Gazetesi'nin uyuşturucu ile yakalandı dediği İBB aracı bakın kimin çıktı

Yandaş medya fena yakalandı: Sabah Gazetesi'nin uyuşturucu ile yakalandı dediği İBB aracı bakın kimin çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait şehirlerarası cenaze aracında 144 kg esrar yakalandığını haber yapan Sabah gazetesi, baltayı fena taşa vurdu. Aracın, Yeni Şafak'ın sahibi Albayrak ailesinin damadı Adem Altunsoy'un Platform Turizm Taşımacılık Şirketi'ne ait olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 12:02
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Sabah Gazetesi'nin uyuşturucu ile yakalandı dediği İBB aracı bakın kimin çıktı: Yandaş medya fena yakalandı

Yandaş medya fena yakalandı: Sabah Gazetesi'nin uyuşturucu ile yakalandı dediği İBB aracı bakın kimin çıktı
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Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Uyuşturucu Madde Ticaretinin Önlenmesine Yönelik yapılan çalışmalarda; TAG otoyolu İncirlik park alanında durumundan şüphelenilerek durdurulan İBB Şehirler Arası Cenaze Nakil Aracı ibaresi bulunan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde yakalandı.

Sabah gazetesi manşetten verdiği haberde, araçtan 24’ü toz olmak üzere 144 kilogram esrar yakalandığı ifade edildi.

Oda TVde yer alan haberde, aracın, Yeni Şafak’ın sahibi Albayrak ailesinin damadı Adem Altunsoy’a ait olduğu ortaya çıktı.

AKP DÖNEMİNDE İHALE
İBB’nin AKP döneminde, şehirlerarası cenaze araçları için ihale yapıldı.

İhaleyi, Albayrak ailesinin damadı Adem Altunsoy’a ait Platform Turizm Taşımacılık Şirketi kazandı.



101 MİLYON TL
Platform Turizm, 2018 yılında da İBB'nin 450 sürücü çalıştırılması ve 2 bin 155 araç kiralanması için açılan ihaleyi 101 milyon 993 bin TL'ye almıştı.

Albayrak ailesinden Nuri Albayrak’ın damadı olan Adem Altunsoy, AKP döneminde İBB’den 8 yılda toplam 212 ihale almasıyla gündem olmuştu.

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doğruya doğru
10.10.2022 12:53
Arabanın önündeki köpek o kumpasçı hainlerden.çok daha şahsiyetlidir ..  
 
mmt
10.10.2022 12:52
fakir ol.ama şerefsiz olma.  
 
Aliaga
10.10.2022 12:52
Sadece "Benjamin" e taptıklarından onlar için şahsiyet, edep, hesap ne ki..  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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