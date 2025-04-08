Sabah işe gelen hal esnafı şokta! Karpuzlar buhar oldu: Tam 700 kilogram...

Düzenleme: Kaynak: İHA

Mersin'de yaklaşık 700 kilogram karpuz, gece bir iş yerinden çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çalınan karpuzların değeri 50 bin TL olarak tahmin ediliyor.

Olay, Akdeniz ilçesindeki hal kompleksinde önceki gün gece yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hasan İnan’a ait iş yerine kamyonetle gelen bir şüpheli, yaklaşık 700 kilogram karpuzu araca yükleyip kaçtı.

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Sabah iş yerine gelen İnan, karpuzların yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını kontrol eden İnan, hırsızlığı görünce polise haber verdi.

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Kamera kayıtlarında, şüphelinin kamyonetle geri geri yanaşıp karpuzları tek tek araca taşıdığı net şekilde görüldü.

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"ORTALAMA GİDEN MAL 50 BİN TL TUTUYOR"

Hırsızlık olayına şaşıran iş yeri sahibi Hasan İnan, karpuzları göremeyince güvenlik kameralarını incelediğini söyledi.

İnan, "Güvenlik kamerasına baktığımda yabancı bir araç geri geri yanaşmış ve 700 kilograma yakın karpuz götürmüş. Karpuz burada değerli bir meyve, ortalama giden mal 50 bin TL tutuyor" dedi.

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