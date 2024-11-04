Fotoğraf stüdyosunda hırsızlık : Dükkanda ne var ne yok götürmüşler

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fotoğraf stüdyosunda hırsızlık : Dükkanda ne var ne yok götürmüşler

Antalya’nın Serik ilçesinde sabah işyerini açmak için gelen Yaşar İpek, hayatının şokunu yaşadı. Bir gün önce işyerine gelen İpek, hırsızlar dükkanın içerisinde ne var ne yok hepsini götürmüşler. Ciğerimizi söktüler diye konuştu.

Antalya'nın Serik ilçesinde fotoğraf stüdyosuna giren hırsızlar, tüm malzemeleri alıp götürdüler. Sabah işyerini açmak için gelen Yaşar İpek, hayatının şokunu yaşadı.

Merkez mahallesinde yaşanan olayda, iş yerinin camını kırarak giren hırsızlar, 5 fotoğraf makinesi, laptop, tablet, hard diski çalıp kayıplara karıştı. Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 250 bin lira zararı olduğunu belirten iş yeri sahibi Yaşar İpek, "Cumartesi günü iş yerini kapattım. Pazartesi günü iş yerini açmak için geldiğimde bu manzarayla karşılaştım. 5 fotoğraf makinesi, laptop, tablet ne varsa götürmüşler. Ciğerimizi söktüler. Yaklaşık 250 bin liralık malzeme götürmüşler. Polise ihbar ettik" şeklinde konuştu.

Sabah işyerine gelen fotoğrafçıya hırsız şoku

Sabah işyerine gelen fotoğrafçıya hırsız şoku

Sabah işyerine gelen fotoğrafçıya hırsız şoku

Sabah işyerine gelen fotoğrafçıya hırsız şoku

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