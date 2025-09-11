sabah kahvesi kalbi koruyor: en uygun saatler bilimle açıklandı

Yeni bir bilimsel çalışma, kahve tüketiminin zamanlamasının sağlık üzerindeki etkilerini ortaya koyarak, sabah saatlerinde içilen kahvenin kalp hastalıklarına karşı en güçlü koruma sağladığını gösterdi.

Avrupa Kalp Dergisi'nde (European Heart Journal) yayımlanan araştırmaya göre, sabah kahvesi içen bireylerin kardiyovasküler ölüm riski %16 oranında azalırken, genel mortalite riski de önemli ölçüde düşüyor. Bu bulgular, kahve severler için günlük rutinlerini gözden geçirme çağrısı niteliğinde.

Tulane Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu'ndan araştırmacı Xiao-Ming Qi'nin liderliğindeki çalışma, 521 bin ABD'li yetişkinin verilerini inceledi.

Sabah kahvesi tüketenlerin tüm gün kahve içenlere kıyasla daha düşük kalp hastalığı ve genel ölüm riskine sahip olduğunu ortaya koydu. Qi, "Sabah tüketim, sirkadiyen ritimleri bozmadan kafeinin faydalarını maksimize etti. Akşam veya öğleden sonra kahve, uyku kalitesini düşürerek ters etki yaratabilir" dedi.

Araştırma, kahve miktarından bağımsız olarak zamanlamanın kritik olduğunu vurguluyor; örneğin günde bir fincan sabah kahvesi bile belirgin fayda sağladı.

Uyku tıbbı uzmanı Dr. Raj Dasgupta, Southern California Üniversitesi Keck Tıp Fakültesi'nde görev yapıyor ve bu bulguları destekledi. Dasgupta, "En ideal zaman, uyanma sonrası kortizol seviyelerinin doğal düşüşüne denk gelen sabah 9:30 ile 11:30 arası. Bu dönemde kafein, enerjiyi en verimli şekilde artırırken stres hormonlarını etkilemiyor" şeklinde konuştu.

Cleveland Clinic'ten beslenme uzmanı Kate Patton da benzer görüşte: "Uyanır uyanmaz kahve içmek kortizolü zirveye taşır ve kafein toleransını artırır. Bir saat beklemek, faydaları optimize eder."

Önceki çalışmalar da bu zamanlamayı doğruluyor. Healthline'ın derlediği araştırmalara göre, kortizol seviyesi sabah 8-9 arasında en yüksekken, 9:30'dan sonra düşüşe geçiyor; bu da kahvenin adenosin reseptörlerini bloke ederek uyanıklığı artırmasını kolaylaştırıyor. Ancak akşam tüketimi riskli: Verywell Health'in incelemesine göre, yatmadan en az 8 saat önce kahve bırakılmalı, zira kafein yarı ömrü 5-6 saat sürüyor ve uykuyu %30'a varan oranda bozabiliyor.

Uzmanlar, kahve tüketimini kişiselleştirmeyi öneriyor. Uyku araştırmacısı Dr. Michael Grandner, Arizona Üniversitesi'nden, "Kahve, karaciğer enzimlerini sağlıklı seviyede tutarak uzun vadeli faydalar sunuyor, ama bireysel metabolizmaya göre ayarlanmalı" dedi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin bir incelemesi de kahve içenlerin karaciğer sağlığının daha iyi olduğunu teyit etti.

Sabah rutininizi kahveyle güçlendirin: En uygun saatler bilimle kanıtlandı, kalp sağlığınız için bu değişikliği yapmanız önerildi.