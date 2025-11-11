Uzun süredir devam eden ve özellikle sabahları uyanıldığında şiddetlenen baş ağrılarının, beyin tümörü gibi ciddi sağlık sorunlarının ilk ve kritik bir belirtisi olabileceği bilimsel araştırmalarla bir kez daha saptandı.

Uzmanlar, ağrı kesicilere dirençli ve kusmanın eşlik edebildiği bu ağrı tipinin, kafa içi basıncındaki yükselmeye bağlı olarak ortaya çıktığını ifade etti.

Uluslararası bilim çevreleri ve uzmanlar, bu tip ağrıların artan kafa içi basıncının bir sonucu olabileceği yönünde uyarılarda bulundu.

BİLİMSEL VERİLER DURUMU AÇIĞA ÇIKARDI

Nöroşirürji alanında yapılan kapsamlı çalışmalar, beyin tümörü hastalarının önemli bir kısmında, kafa içi basıncının gece boyunca artması sebebiyle baş ağrısının tipik olarak sabah erken saatlerde zirveye ulaştığını ortaya koydu.

Uzmanlar, tümörün büyümesiyle artan doku basısının, özellikle uyku pozisyonunda ve sabah kalkarken daha belirgin hale geldiğini belirtti.

ABD'nin önde gelen nörolojik cerrahlarından Dr. Charles Wilson (UCSF Nöroşirürji Departmanı'ndan), konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Hastalardan aldığımız verilerde, 'hayatımda ilk kez bu kadar şiddetli bir ağrı yaşıyorum' veya 'beni uykudan uyandıran tek şey bu ağrı oldu' gibi ifadelerle sıkça karşılaştık. Bu ağrı karakteristiği, kitle etkisine bağlı basınç artışının net bir göstergesiydi" diye konuştu.

Dr. Wilson, bu tür ağrılara eşlik eden bulantı, kusma (özellikle fışkırır tarzda) veya görme bozukluklarının derhal incelenmesi gerektiğini vurguladı.

UZMANLARDAN KRİTİK İFADELER

Birleşik Krallık'taki King's College Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Elizabeth Davies, konvansiyonel baş ağrısı tedavilerine yanıt vermeyen veya zamanla kötüleşen ağrılara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Davies, "Tipik gerilim veya migren ağrıları genellikle sabahları bu kadar keskin ve kalıcı olmazdı. Yeni başlayan, ilerleyen ve sabahları baskın olan bir baş ağrısı tipolojisi görüyorsak, bunu bir tümörün neden olduğu kafa içi basınç artışının sonucu olarak değerlendirdik" şeklinde bir açıklama yaptı.

Bazı vakalarda tümörün yerleştiği bölgeye göre semptomların değişebileceği, ancak baş ağrısının en yaygın bulgulardan biri olduğu bilimsel yayınlarda yer aldı.

Bilim insanları, erken teşhisin, tedavi başarısı ve hasta yaşam kalitesi üzerindeki etkisinin hayati önem taşıdığını yineledi.

Uzmanlar, herhangi bir şüphe durumunda gecikmeksizin manyetik rezonans (MR) görüntülemesi ile bir nöroşirürjiyen tarafından değerlendirme yapılmasını kuvvetle tavsiye etti.