Sabah saatlerinde gözaltına alınan CHP'li isim sessizliğini bozdu

CHP'li belediyelere yönelik sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, yurttaşlara bir mesaj gönderdi.

"BELEDİYELERİMİZ HİZMETE DEVAM EDECEK"

Çaykara’nın mesajı şu şekilde:

"Kıymetli komşularım; Bugün sabah saatlerinde emniyet güçleri tarafından evimde gözaltına alındım. Öncelikle şunu söylemek isterim ki, bugüne kadar halkın ve hukukun gücünün üstünde hiçbir güç tanımadım. Belediyemiz tüm birimleriyle birlikte Avcılarlı komşularımıza hizmete aralıksız bir şekilde devam edecektir.Tüm yol arkadaşlarımızla birlikte başımız dik, alnımız açık bir şekilde kendimizi milletimize emanet ediyoruz. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir"