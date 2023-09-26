Sabah sporunun daha fazla zayıflattığı ortaya çıktı

Araştırmadan dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmaya göre; Sabah sporunun daha fazla zayıflattığı ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Sabah sporunun daha fazla zayıflattığı ortaya çıktı

Editör: Naim Arıoğlu

“Obesity” dergisinde yayımlanan araştırmanın yazarları, 5.285 kişinin sağlık verilerini incelediği bildirildi.

Araştırma göre; sabah saat 7 ile 9 arasında egzersiz yapanların, öğlen veya akşam spor yapanlara göre daha ince bel çevresi ve düşük vücut kitle indeksine (BMI) sahip olduğunu ortaya koyduğu bildirildi.

Buna göre, sabah saat 7 ile 9 arasında egzersiz yapanların ortalama BMI’sı 27.5 iken, öğlen ve akşam egzersiz yapanların ortalama BMI’sı 28.3’tü.

Ortalama bel çevresi de sabah egzersiz yapanların ortalama 96 santimdi. Bu tablo, öğlen ve akşam spor yapanlarda 97.5’di.

SABAH SPORUNUN FAYDALARI

-Sabah sporu, solunumu önemli derecede rahatlatır.

-Sabah sporunda ciğerler normalden daha fazla solunum yapar.

-Bazı araştırmalar, sabah sporunun kan dolaşımını hızlandırması ve beyne giden oksijen miktarını artırması ile hafıza ve beyin gücünü artırabileceğini göstermiştir.

-Sabah yapılan sporun, kalp sağlığını korumada etkili olduğu bilinmektedir.

-Sabah sporu, vücut direncini önemli derecede artırır.

SABAH SPORU YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

Sabah sporu yapmadan önce mutlaka esneme hareketleri uygulanmalıdır.

Sabah sporuna, uyandıktan 15- 20 dakika sonra başlamaya özen gösterilmelidir. Çünkü 15- 20 dakika sonra düşen insülin direnci, açlık hissinin oluşmasına neden olur. Bu da mental olarak iyi hissetmememize neden olur.

Sabah sporu yapılmadığı zaman, karbonhidrat ağırlıklı olmayan bir kahvaltı yapmaya özen gösterilmelidir.

Sabah sporu yaptıktan sonra, mutlaka çok yönlü kahvaltı yapılmalıdır. Aksi takdirde vücut, enerji ihtiyacını proteinlerden karşılayacaktır. Bu da kaslar tarafından kullanılacak proteinlerin kullanılması demektir. Bu proteinlerin kullanması ise kas yıkımına, yani kasların küçülmesine ve güçsüzleşmesine neden olmak demektir.

Ayrıca, sabah sporunda kalbi zorlamayacak egzersizlerin tercih edilmesi oldukça önemlidir.

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