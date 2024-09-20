Sabah uyanan fizyoterapistin dünyası başına yıkıldı: Gece Uyurken 550 bin lira Borçlandı

Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde görev yapan Kırık, 11 Eylül gecesi dolandırıcıların kurbanı oldu. Çete üyeleri, interneti kapalı olmasına rağmen kurdukları sistemle uzaktan Kırık'ın telefonuna bağlandı. Mobil bankacılığa girip, üst üste 3 kez işlem yaparak hesabından yüklü miktarda para çektiler.

SABAH İŞE GİDİNCE BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Sabah işe gelen Kırık, art arda gelen mesajları görünce durumdan şüphelendi. "Hesabınıza Kredili Mevduat Hesabı (KMH) tanımlanmıştır. Kredinizi kullanabilirsiniz" tarzındaki mesajları gören Kırık, mobil bankacılığına girince büyük şok yaşadı.

Polisten vatandaşlara sahte para ve dolandırıcılık uyarısı

“BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI”

ATV Haber'e konuşan Nilay Kırık, "550 bin lira gidiyor hesabımdan. Üzülmeye bile vaktim yok. Uyuyamıyorum. 300 bin TL tüketici kredisi çekilmiş. Onun geri ödemesi 411 bin lira olarak gözüküyor. 141 bin lira da eksi hesaba düşülmüş" dedi.

Hesap hareketlerini incelediğinde dolandırıcıların çekilen paraları kendi hesaplarına havale ettiğini gören Kırık, büyük bir şaşkınlık yaşadı. "Bende hala havalelerin mesajları yok. Bir hesaba para atınca direkt mesaj geliyor normalde. Bende ise halen ne mesaj var ne de mail" diye konuştu.

Telefonda dolandırıcılık artıyor. Doktoru dolandırmaya çalıştılar

“SİZ YAPMIŞSINIZ, SİZ ÖDEYECEKSİNİZ”

Ne yapacağını bilemeyen Kırık, yaşadığı mağduriyet sonrası hemen bankayla iletişime geçti ve böyle bir işlemi kendisinin yapmadığını anlatmaya çalıştı.

Bankaya durumu bilgilendirdiği bir mail atan Kırık, bankadan gelen "Siz yapmışsınız, siz ödeyeceksiniz" yanıtı sonrası kara kara düşünmeye başladı. Günlerdir gözüne bir damla uyku girmeyen Kırık, avukatıyla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu ve şimdi tek isteği parasının geri iade edilmesi.

BU DURUMA NASIL ÖNLEM ALABİLİRİZ?

Herkesin başına gelebilecek bu olay, mobil bankacılık kullananları tedirgin ederken, Bilişim Uzmanı Emre Özcan, "Bu duruma nasıl önlem alabiliriz?" sorusuna yanıt verdi. Özcan, "Bu duruma önlem almanın en önemli yolu iki faktörlü kimlik doğrulaması kullanmak. Uygulamaya giriş yaparken size bir kod geliyor. Bir de indirilen mobil uygulamalara dikkat etmeniz gerekiyor" dedi.