Sabah yazarı Erdoğan’ı savunayım derken 99’da yazdığı yazıyı unuttu: Erdoğan sorumlu ise Ecevit ile Demirel de mi suçluydu diye sordu

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

1999 Depreminde Kırk bin kişi değil, yüz kırk bin kişi de bok yoluna gitse Ankara kımıldamaz diye yazan Sabah yazarı Engin Ardıç, Kahramanmaraş depremi sonrası kaleme aldığı yazısında, “Tek sorumlu Erdoğan’mış. O zaman biz de 1939 depreminden dolayı Milli Şef'i suçlayalım! Demirel'in de Ecevit'in de dönemlerinde depremler olmuştu, onlara da küfür mü edeceğiz?” ifadelerini kullandı.

1999 Depreminden sonra “Nah Değişir” başlıklı yazısında yöneticilerin sergilediği zavallığı eleştiren ancak “Yıkıntıların altından yepyeni bir Türkiye doğacak. Bundan böyle hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” gibi basının söylemlerini buruk bir gülümsemeyle okuduğunu yazan Ardıç, şu ifadeleri kullanıyordu:

“Basın bu hususta sabıkalıdır ve bugün yerden yere vurduğu hükümetle ve her kademe yöneticiyle yarın yüz seksen derece dönüp can ciğer kuzu sarması olması halkı hiç de şaşırtmaz”

“Ne hükümet en ufak bir şekilde sarsılır, ne kadrolar değişir, ne zihniyet ne de kuralsızlığın kendine özgü kuralları…Kırk bin kişi değil, yüz kırk bin kişi de bok yoluna gitse Ankara kımıldamaz.”

“Patırtı yatıştıktan sonra göstermelik bir iki müteahhit, bir iki mühendis ya da mimar içeri tıkılacak, bir iki yerel sorumlu görevden alınacak, sonra her şey eski hamam eski tas olacaktır. Çünkü dönüp dolaşıp böyle olması üzerine kurulmuştur düzen”

“Olayın sorumlularını bulmanın mümkün olmadığını söyleyen bizzat başbakanın kendisidir! Devleti eleştirmemek ve suçlamamak gerektiğini açıkça belirten cumhurbaşkanıdır”

“ERDOĞAN GİTSİN DE NE OLURSA OLSUN”

Kahramanmaraş depremi sonrası Ardıç yazdığı yazıda ise şu ifadeleri kullanıyor:

"Erdoğan gitsin de ne olursa olsun" yaklaşımı gözlerini karartmış, ellerini bağlamış, yürekleri nasır tutmuş.

Tek sorumlu oymuş.

O zaman biz de 1939 depreminden dolayı Milli Şef'i suçlayalım!

Demirel'in de Ecevit'in de dönemlerinde depremler olmuştu, onlara da küfür mü edeceğiz?

Herif lafa yıkıntılardan giriyor, dönüp dolaşıp bağlıyor: Gidin artık.

Marketler yağmalanmış.

Suyu, gıda maddelerini anladık da, kasayı götürmüşler.