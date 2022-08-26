Pelikancı Sabah yazarı Hilal Kaplan eşinden sessiz sedasız boşandı. Nafaka da istemedi

Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, 2007 yılında evlendiği eşi Süheyb Öğüt'ten boşandı.

MedyaRadar'ın özel haberine göre, Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan ile akademisyen Süheyb Öğüt’ün Temmuz ayında Çağlayan Adliyesi'nde görülen duruşma sonucunda sessiz sedasız boşandığı öğrenildi.

Kaplan ya da Öğüt’ün konuya ilişkin bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu olurken nafaka talebinde bulunmadığı öğrenildi.

EŞİNDEN NAFAKA TALEBİNDE BULUNMADI

15 yıldır evli olan çiftin 2 çocukları bulunuyor. Hilal Kaplan'ın eşinden herhangi bir nafaka talebinde bulunmadığı öğrenildi.

HİLAL KAPLAN KİMDİR?

15 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da doğan Hilal Kaplan, Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 2004 yılında Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünü tamamlayan Kaplan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünde yüksek lisansa başladı.

Yüksek lisansa devam ederken hem okulunda hem de sivil toplum örgütlerinde siyasi faaliyetlerde bulundu.

27 Şubat 2008 tarihinde başörtüsü yasağının üniversitelerde kaldırılmasının ardından iki başörtülü arkadaşı ile birlikte ''Söz konusu özgürlükse hiçbir şey teferruat değildir: Biz henüz özgür olmadık'' başlığı ile manifesto niteliğinde bir metin yayınladı.

A Haber'de Zeynep Bayramoğlu'nun yönettiği ''Her Yöne 80 Dakika'' adlı tartışma programında yorumculuk yapan Hilal Kaplan Öğüt, Sabah Gazetesi'nde yazarlık yapmaktadır.

Hilal Kaplan, 2007 yılında kendisi gibi gazeteci olan Süheyb Öğüt ile evlendi.

Ayrıca Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın 2007 yılında evlendiği eşinden Temmuz ayında boşandığı öğrenildi.