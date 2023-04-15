Sabah yazarı ve AKP adayı Şebnem Bursalı’nın yarım milyonluk saati. ‘Dudak uçuklattı’ demek hafif kalır

Sabah Gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, AKP'nin İzmir 1. bölge milletvekili adayı olarak seçim listelerine girdi.

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitmeye odaklanmışken, Şebnem Bursalı'nın kol saati de dikkatleri üzerine çekti.

Oda TV’de yer alan habere göre, İzmir'in Narlıdere ilçesinde yer alan Narlıdere Huzurevi'ne ziyarette bulunan Şebnem Bursalı'nın verdiği pozlarda, sol koluna lüks bir kol saati taktığı görüldü. Rolex markasının Datejust 31 altın modeline benzediği fark edildi.

Bu model lüks kol saatleri, çeşitli markalarda 25 bin ile 35 bin dolar arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Yani 480 bin ile 680 bin TL arası…