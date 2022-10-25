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Uyan da balığa gidelim Yavuz Abi... Sabah yazarı Yavuz Donat sokak izlenimini yazdı: Genel şikayet pahalılık

Ankara Keçiören'de sokaktan izlenimlerini aktaran Sabah yazarı Yavuz Donat, "Kamuoyunun şikâyeti pahalılık, genel istek alım gücünün artması" dedi.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 12:35
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Sabah yazarı Yavuz Donat ''pahalılık'' ile tanıştı. Uyan da balığa gidelim Yavuz Abi

Uyan da balığa gidelim Yavuz Abi... Sabah yazarı Yavuz Donat sokak izlenimini yazdı: Genel şikayet pahalılık
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Sabah yazarı Yavuz Donat, bugün yayımlanan yazısında "Keçiören’den manzaralar" başlıklı yazısında "Keçiören'de kamuoyunun şikâyeti pahalılık, genel istek alım gücünün artması" değerlendirmesinde bulundu.

Yazısında, "Çarşı... Osmanlı Halk Pazarı... Kızlar Pınarı... Adnan Menderes Mahallesi... Aktepe... Aşağı Eğlence... Mevlâna Bulvarı... Yaşar Önel ile birlikte dolaştık. Anket... Seçim... Siyaset... Sohbet... Ve bir özet: Siyaset ikinci planda... Önce ekonomi.  Şikâyet pahalılık... Genel istek alım gücünün artması. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak... Soran yok..." ifadelerini kullanan Donat, yazısına şöyle devam etti:

"Yanıtını, 6'lı masada oturanlar da bilmiyorlar... Biz nereden bilelim.  Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin izlediği politika... Eleştiren çıkmadı. Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisi... 8 saatlik kayıp... Hamburger meselesi... Konuşan çok... Belli ki ziyaretin altyapısı iyi hazırlanmamış...

Bu konu daha çok konuşulacak gibi. Ulusal konular günlük siyasete malzeme yapılmamalı... Tepki gösteriliyor... Sinekten yağ çıkarmaya benzetiliyor. Belki 40 kişiye sorduk... 'Siyasetçiler geliyorlar mı? Sizleri dinliyorlar mı?' Yanıt, 'Ne gezer? Onlar seçim zamanı gelirler." 

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