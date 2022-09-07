7 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Oturduğu apartmana gece yarısı çırılçıplak geldi. Bütün zillere bastı. Başına ne gelmişti

Oturduğu apartmana gece yarısı çırılçıplak geldi. Bütün zillere bastı. Başına ne gelmişti

Adana’nın Yüreğir ilçesinde inanılmaz bir olay yaşandı. Bir vatandaş çırılçıplak halde tüm apartmanı dolaştı üstüne üstlük zillere de tek tek bastı. İşte  o anlar…

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 12:48
Son Güncelleme: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 13:40
Takip Et

Sabaha karşı çırılçıplak geldi. Başına ne gelmişti? Oturduğu apartmanın bütün zillerine bastı.

Oturduğu apartmana gece yarısı çırılçıplak geldi. Bütün zillere bastı. Başına ne gelmişti
+
Aa
-

Oturduğu apartmanı çırılçıplak bir şekilde kat kat gezerek zillere basan vatandaşı, iki komşusu yakalamaya çalıştı.

Apartman sakinleri son çare polise haber verdi. Polis çıplak şahsı gözaltına aldı.

İşte o anlar…

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

vatandaş
7.09.2022 13:45
merdanoğlu 20 yıldan bahsediyor. bu iş 20 yılda olacak iş değil. 100 yıllık çabanın sonucudur.  
 
merdanoğlu
7.09.2022 12:57
veya akp nin 20 yılık iktidarından sonra elimde sadece bu kaldı diye derdini anlatmaya çalışıyordur :)  
 
merdanoğlu
7.09.2022 12:56
çıplak vatandaş işte şener şen filmindeki gibi en sonunda sıyırmış kafayı kim bilir belki ev sahibi kirasını iki üç katına çıkartınca fıttırmıştır  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray koridorlarında bu anket fısıldanıyor
1
﻿Saray koridorlarında bu anket fısıldanıyor
﻿Yasmin Erbil'den yandaş olan babası Mehmet Ali Erbil'e gönderme
2
﻿Yasmin Erbil'den yandaş olan babası Mehmet Ali Erbil'e gönderme
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
3
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
﻿Balıkesir'in kurtuluşunda Tülütabakların önemi. İsmail Kahraman bu kurtuluş kutlamasına kahrolacak
4
﻿Balıkesir'in kurtuluşunda Tülütabakların önemi. İsmail Kahraman bu kurtuluş kutlamasına kahrolacak
﻿Balıkesirli Turhan Çömez'in paylaşımı İsmail Kahraman'ı evinden çıkartmayacak
5
﻿Balıkesirli Turhan Çömez'in paylaşımı İsmail Kahraman'ı evinden çıkartmayacak
﻿Hakarete uğramak beyinde 'tokat etkisi' yaratıyor. İltifattan daha uzun kalıyor
6
﻿Hakarete uğramak beyinde 'tokat etkisi' yaratıyor. İltifattan daha uzun kalıyor
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
7
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Eskişehir Ticaret Borsası personel alacak
﻿Eskişehir Ticaret Borsası personel alacak
﻿Eskişehir Ticaret Borsası personel alacak
﻿Otobüs çarptı. Kaldırıldığı hastanede karnından 7 kilo 800 gram kitle çıkartıldı
﻿Otobüs çarptı. Kaldırıldığı hastanede karnından 7 kilo 800 gram kitle çıkartıldı
﻿Otobüs çarptı. Kaldırıldığı hastanede karnından 7 kilo 800 gram kitle çıkartıldı
﻿Timsahlar plajı bastı. Görüntüler korkuttu
﻿Timsahlar plajı bastı. Görüntüler korkuttu
﻿Timsahlar plajı bastı. Görüntüler korkuttu
﻿Müze sayısı bir yılda yüzde 5 arttı
﻿Müze sayısı bir yılda yüzde 5 arttı
﻿Müze sayısı bir yılda yüzde 5 arttı
﻿Eskişehir Odunpazarı personel alacak
﻿Eskişehir Odunpazarı personel alacak
﻿Eskişehir Odunpazarı personel alacak
﻿Kayseri'de 100 kilo kaçak tütün ele geçirildi
﻿Kayseri'de 100 kilo kaçak tütün ele geçirildi
﻿Kayseri'de 100 kilo kaçak tütün ele geçirildi
﻿Rıza Çalımbay isyan etti
﻿Rıza Çalımbay isyan etti
﻿Rıza Çalımbay isyan etti
﻿Rusya Ukrayna'nın Harkiv şehrini vurdu
﻿Rusya Ukrayna'nın Harkiv şehrini vurdu
﻿Rusya Ukrayna'nın Harkiv şehrini vurdu
﻿Nathan Redmond'un İstanbul'a geleceği saat belli oldu
﻿Nathan Redmond'un İstanbul'a geleceği saat belli oldu
﻿Nathan Redmond'un İstanbul'a geleceği saat belli oldu
﻿İstanbul Personel Yönetim AŞ. 33 işçi alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim AŞ. 33 işçi alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim AŞ. 33 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.