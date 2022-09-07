Oturduğu apartmana gece yarısı çırılçıplak geldi. Bütün zillere bastı. Başına ne gelmişti

Oturduğu apartmanı çırılçıplak bir şekilde kat kat gezerek zillere basan vatandaşı, iki komşusu yakalamaya çalıştı.
Apartman sakinleri son çare polise haber verdi. Polis çıplak şahsı gözaltına aldı.
İşte o anlar…
Oturduğu apartmanı çırılçıplak bir şekilde kat kat gezerek zillere basan vatandaşı, iki komşusu yakalamaya çalıştı.
Apartman sakinleri son çare polise haber verdi. Polis çıplak şahsı gözaltına aldı.
İşte o anlar…
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